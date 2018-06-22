Turkcell’den yeni nesil veri merkezlerine 2 milyar TL’lik yatırım

‘Türkiye’nin verisi, Türkiye’de kalmalı’ vizyonu doğrultusunda 2016’da Gebze’deki veri merkezini hizmete açan Turkcell, bu yatırımlarına İzmir ile devam ediyor. Veri merkezleri için dünya standardı olarak kabul edilen ve Ege Bölgesinin ilk ve tek Tier 3 sertifikalarına sahip İzmir Veri Merkezi’nin açılışı, 22 Haziran’da Başbakan Binali Yıldırım’ın katılımıyla, Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Akça ve Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu’nun ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Turkcell, bu yeni veri merkeziyle Türkiye’nin en büyük veri merkezi ve bulut hizmetleri operatörü haline gelirken, Türkiye’nin bölgede veri merkezleri alanında global üs olma hedefini de sağlamlaştırıyor.

Yeşil bina ve çevreye uyumlu olduğunu belgeleyen ‘Leed Gold’ sertifikasıyla bu alanda tamamlanmış en önemli yatırımlar arasına giren Turkcell İzmir Veri Merkezi, 2 bin 400 metrekaresi beyaz alan olmak üzere 14 bin 500 metrekare kapalı alana sahip. Uluslararası standartlara uygun olarak inşa edilen merkez, sunduğu ileri teknolojinin yanı sıra güvenliğiyle de dikkat çekiyor. Yapısal olarak deprem başta olmak üzere tüm afetlere karşı dayanıklı olarak inşa edilen, zemininde yerli üretim sismik izolatörlerin kullanıldığı Turkcell İzmir Veri Merkezi’nde Türkiye’nin verileri güvenle saklanacak. Önümüzdeki yıl Ankara’da ve sonrasında Çorlu’da açılması planlanan veri merkezleri ile birlikte Turkcell’in yeni nesil veri merkezleri için yatırım yaptığı il sayısı 4’e yükselmiş olacak.

“En büyük veri merkezi ve bulut servisleri operatörüyüz”

Açılışta konuşma yapan Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, 2016 yılında Gebze ile başlattıkları yeni nesil yerli veri merkezi atağını İzmir ile hız kesmeden sürdürdüklerini vurguladı. Turkcell’in yeni nesil veri merkezlerine şu ana kadar yapmış olduğu yatırım miktarının 615 milyon TL’yi aştığını vurgulayan Terzioğlu, “İzmir Veri Merkezi’ni faaliyete sokmanın heyecanı içindeyiz. Önümüzdeki 2 yıl içerisinde de sırasıyla Ankara ve Çorlu veri merkezlerimizi açacağız. Bu veri merkezlerimizde faaliyete girdiğinde yeni nesil veri merkezlerine yaptığımız toplam yatırım miktarı 2 milyar TL’ye ulaşacak. Bugün burada açtığımız 14 bin 500 metrekare alan büyüklüğe sahip yeni nesil veri merkezimiz, Ege’nin incisi İzmir’de dünya standartlarında hizmet sunacak” dedi.

Terzioğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

“Dünyada gücün kaynağının değiştiği bir dönemden geçiyoruz. Artık veri, en önemli güç. Ülke olarak bu yeni dönemde söz sahibi olmak istiyorsak, dijital verilerimizi kendi ülkemizde tutmak ve bunları işleyerek yenilikçi servislere dönüştürmek zorundayız. Yaani ile en fazla veri üreten servislerden birisi olan arama motoru pazarına girdik. BiP, fizy, lifebox, TV+ ve Paycell gibi dijital servislerimiz ile Türkiye’nin datasının Türkiye’de kalması için önemli bir mesafe kat ettik. Kendi şebekemizdeki datanın yüzde 8,5’ini Turkcell’in bu servislerinde tüketilen data oluşturuyor. Önümüzdeki dönemde bu oran daha da yükselecek. Bu servislerin verilerini yurtdışına göndermek yerine bugün burada bir yenisini daha açtığımız kendi merkezlerimizde saklıyoruz. Yıllık geliri 33 milyar doları aşan küresel veri merkezi pazarında, Türkiye’nin en büyük oyuncusuyuz. Ülkemizde halen veri açığı problemi var. Türkiye şu anda verisinin yaklaşık yüzde 96’sını yurtdışında saklıyor. Biz bunun değişmesi için önemli bir adım attık. Gebze ve İzmir Veri Merkezi ile bu resim değişmeye başladı. Uluslararası içerik üreticilerinin verileri de Türkiye’de depolanacak ve Türkiye tarafından yönetilecek. Türkiye’nin en büyük veri merkezi ve bulut hizmetleri operatörü olarak Ankara ve Çorlu veri merkezlerimiz açıldığında toplamda 37 bin 900 metrekarelik beyaz alan kapasitesine ulaşacağız. Yeni veri merkezlerimizle şehirlerimizin ekonomisine ve istihdamına değer katıyor olmaktan mutluluk duyuyoruz.”

En büyüğü Ankara 2019’da, Çorlu ise 2020’de geliyor

Yapılan açıklamaya göre Turkcell, Dudullu, Kartal, Maltepe, Yenibosna, Davutpaşa ve Ankara Söğütözü’nde yer alan 7500 metrekare beyaz alanın (satılabilen, kullanılabilen sistem odası) yanı sıra Gebze’de 10 bin metrekare beyaz alanla Türkiye’nin en büyük veri merkezi işletmecisi konumunda. İzmir ile beyaz alan kapasitesine 2400 metrekare daha ekleniyor. 2019’da Ankara’da açılması planlanan veri merkezi ile 12 bin metrekare ve 2020’de Çorlu’daki Avrupa Veri Merkezi ile 6000 metrekare beyaz alan daha açılmış olacak. Turkcell’in böylece beyaz alan kapasitesi toplamda 37 bin 900 metrekareye ulaşacak. Bunlardan Ankara ise toplam 43 bin metrekare kapalı alanıyla Türkiye’nin en büyük veri merkezi olmaya hazırlanıyor. Çorlu ise Turkcell’in veri merkeziyle ekonomisini ve istihdamını canlandırmayı hedeflediği lokasyonlardan bir diğeri.

Veri merkezi yatırımları; fiber altyapı uygunluğu, tedarikçilerin destek ekiplerine yakınlık, kurumsal müşteriler ve sanayi açısından ulaşılabilirlik parametreleri doğrultusunda gerçekleşiyor. Bölgesel kalkınmaya destek vermek için bu kriterlere uygun 5 farklı ilde Turkcell’in yatırımları gerçekleştiriliyor. Ülkemizin verisinin ülkemizde kalması, uluslararası içerik sağlayıcıların doğu-batı arasındaki trafiğinin ülkemizden geçmesi ve bu firmaların Türkiye’yi kullanması açısından veri merkezleri çok önemli bir konumda yer alıyor.

Rakamlarla Turkcell’in İzmir Veri Merkezi

14 bin 500 metrekar toplam alan

2 bin 400 metrekare beyaz alan

900 kabinet

15 bin metre fiber optik kablo

300 kamera

7 bin sensör

2 bin 500 ton demir

13 bin metreküp C40 beton

87 adet yerli üretim deprem izolatörü

9 büyüklüğündeki deprem sonrası çalışabilirlik