Türkiye 153 ülkeye makarna ihraç ediyor

Yediden yetmişe her yaştan insanın sevdiği makarna, Türkiye'nin önemli ihraç ürünleri arasında yer alıyor. 2017 yılının ilk 9 aylık döneminde 356 milyon dolar olan makarna ihracatı, bu yılın ilk 9 ayında 409 milyon dolar olarak gerçekleşti. 153 ülkeye yapılan makarna ihracatı, bu yıl yüzde 15 arttı.

Makarnanın üretiminin az maliyetli ve kolay olması, farklı şekillerde hazırlanıp tatlandırılabildiği için çok sevilen ve tüketilen bir gıda maddesi olduğunu dile getiren Ege Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Terci, dünya makarna ithalat pazarının 10 milyar dolara ulaştığını, Türkiye'nin 2018 yılında sağladığı yüzde 15 artış hızını sürdürdüğü takdirde 5 yıl içinde makarna ihracatında 1 milyar dolar barajını aşabileceğini ifade etti. Makarna ihracatının 2014 yılında 508 milyon dolar seviyesine çıktığını hatırlatan Terci, "Türk ekonomisinin üzerindeki kara bulutları, üretimimizi ve ihracatımızı arttırarak dağıtabiliriz. Makarna ihracatımızda bu yıl 2014 yılındaki tarihi seviyeyi de aşacağız. 2018 yılının Ocak–Eylül döneminde 409 milyon dolarlık ihracata imza attık. Makarna sektörünün ihraç pazarlarındaki çeşitlilik bizleri hedeflere ulaşma konusunda cesaretlendiriyor" şeklinde konuştu.

Makarna ihracatında ilk 10 ülkenin 6'sı Afrika ülkeleri

Türkiye'nin makarna ihracatında 2018 yılının Ocak-Eylül döneminde Afrika ülkeleri öne çıkarken; ilk sırayı 49 milyon dolarlık tutarla Angola aldı. Angola'yı 46,7 milyon dolar ile Benin izlerken, üçüncü sırada 32,8 milyon dolar ile Somali yer aldı. Japonya, 29,3 milyon dolarlık Türk makarnası tercih ederken, Togo'ya 26,6 milyon dolarlık, Irak'a ise 26,1 milyon dolarlık makarna ihracatı yapıldı. Bu ülkeleri sırasıyla Gana, Venezuela, Cibuti ve Suriye takip etti.