Türkiye Basketbol 1. Ligi: Petkim Spor: 61 - Yalova Grup Belediye: 70

Ligi 9. hafta karşılaşmasında Petkim Spor sahasında Yalova Grup Belediye’ye 61-70’lik skorla mağlup oldu.
Salon: Enka
Hakemler: Murat Ciner xxx, Ayhan Baykara xxx, Haldun Çoban xxx
Petkim Spor: Ümit Sonkol xxx 14, Kaloyan Toshkov Ivanov xx 10, Doğukan Sönmez x 1, Efekan Coşar xxx 15, Ahmet Fatih Cantitiz xx 8, Ahmet Ali Erdoğan x 4, Can Terzioğlu xx 8, Murat Erensoy x 1, Mert Başdan x, Suat Cemusal x
Başantrenör: Aziz Bekir
Yalova Grup Belediye: Anthony Markel Starks xxx 31, Mkael Levon Hopkins xx 8, Mustafa Baştürk xx 9, Kris Kayl Yanku xx 8, Yasin Canberk Uzunkaya x 2, Sinan Sağlam x 4, Murat Can Eser xx, Melih Kapucu x 2,
Başantrenör: İlker Salman
1. Periyot: 20-18 (Petkim Spor lehine)
Devre: 33-36 (Yalova Grup Belediye lehine)
3. Periyot: 43-53 (Yalova Grup Belediye lehine )