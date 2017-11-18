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18 Kasım 2017 19:23

Türkiye Basketbol 1. Ligi: Petkim Spor: 61 - Yalova Grup Belediye: 70

Türkiye Basketbol 1.

Türkiye Basketbol 1. Ligi: Petkim Spor: 61 - Yalova Grup Belediye: 70

18 Kasım 2017 19:23

Ligi 9. hafta karşılaşmasında Petkim Spor sahasında Yalova Grup Belediye’ye 61-70’lik skorla mağlup oldu.



Salon: Enka


Hakemler: Murat Ciner xxx, Ayhan Baykara xxx, Haldun Çoban xxx


Petkim Spor: Ümit Sonkol xxx 14, Kaloyan Toshkov Ivanov xx 10, Doğukan Sönmez x 1, Efekan Coşar xxx 15, Ahmet Fatih Cantitiz xx 8, Ahmet Ali Erdoğan x 4, Can Terzioğlu xx 8, Murat Erensoy x 1, Mert Başdan x, Suat Cemusal x


Başantrenör: Aziz Bekir


Yalova Grup Belediye: Anthony Markel Starks xxx 31, Mkael Levon Hopkins xx 8, Mustafa Baştürk xx 9, Kris Kayl Yanku xx 8, Yasin Canberk Uzunkaya x 2, Sinan Sağlam x 4, Murat Can Eser xx, Melih Kapucu x 2,


Başantrenör: İlker Salman


1. Periyot: 20-18 (Petkim Spor lehine)


Devre: 33-36 (Yalova Grup Belediye lehine)


3. Periyot: 43-53 (Yalova Grup Belediye lehine )




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