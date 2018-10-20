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Türkiye Basketbol 1. Ligi: Petkim Spor: 71 - Manisa Büyükşehir Belediye: 78

Türkiye Basketbol 1.

Ligi 2. hafta karşılaşmasında Petkim Spor, evinde ağırladığı Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne 71-78'lik skorla mağlup oldu.



Salon: Enka spor salonu


Hakemler: Murat Ciner, Ahmet Taner İbin, Mesut Öztürk


Petkimspor: Marek Jonah Bram Klassen 11, Utku Saraloğlu 2, Markus Roysall Kennedy 14, Kristijan Nikolov 5, Doğukanlı Şanlı 24, Ogün Sevinç 6, Mustafa Baki Görür 5, Koray Uzunhasan 3, Mertcan Solkol 1


Başantrenör: Okan Çevik


Manisa Büyükşehir Belediye: Gurur Baybora 7, Fırat Töz 7, Alihan Deniz Genç 10, Derrick Micheal Marks 8, Recai Öztürk 8, Tuna Han Dikmen 7, Orbay Kaya, Devin Darel Searcy 14, Çağıl Topbaş, Arif Erhan Kocamış


Başantrenör: Ceyhun Cabadak


1. Periyot: 26-15 (Petkim Spor lehine)


Devre: 35-39 (Manisa Büyükşehir Belediye lehine)


3. Periyot: 56-57 (Manisa Büyükşehir Belediye lehine)

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