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25 Kasım 2017 19:08

Türkiye Basketbol 1. Ligi: Petkim Spor: 82 - Ankara DSİ: 66

Türkiye Basketbol 1.

Türkiye Basketbol 1. Ligi: Petkim Spor: 82 - Ankara DSİ: 66

25 Kasım 2017 19:08

Ligi 11. hafta karşılaşmasında Petkim Spor, evinde ağırladığı Ankara DSİ’yi 82-66’lık skorla yenerek, 9 maç sonra galibiyetle tanıştı.



Salon: Enka Spor Salonu


Hakemler: Yücel Cilingir xx, Sinem Tetik xx ,Halil Erkoç xx


Petkim Spor: Adam Terrell Smıth xxx 26, Ümit Sonkol xxx 21, Kaloyan Toshkov Ivanov xxx 11, Yunus Akçay xx 7, Doğukan Sönmez x 1, Efekan Coşar x 4, Ahmet Fatih Cantitiz x 2, Ahmet Ali Erdoğan xx 6, Can Terzioğlu x 1, Murat Erensoy x 3, Mert Başdan x


Başantrenör: Aziz Bekir


Ankara DSİ: Murat Kaya xxx 20, Keıfer J Sykes xxx 14, Caner Ercan xxx 10, Gökhan Orçun Tunca xx 5, Ali Berent Kavaklıoğlu xx 8, Serkan Kırçe xx 6, Onder Külçebaş x 2, Remzi Semercioğlu xx 1, Ali İlhan Deniz x


Başantrenör: Hasan Özmeriç


1. Periyot: 19-21 (Ankara DSİ lehine)


Devre: 49-40 (Petkim Spor lehine)


3. Periyot: 68-52 (Petkim Spor lehine)




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