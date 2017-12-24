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24 Aralık 2017 01:17

Türkiye Basketbol 1.Ligi

Aziz Bekir ’in ayrılmasıyla boşalan Petkim spor başantrenörü Okan Çevik getirildi.

Türkiye Basketbol 1.Ligi

24 Aralık 2017 01:17


Türkiye Basketbo Ligi 15. hafta karşılaşmasında Akhisar Belediyesini 76-77 yenen Petkimspor’da Başantrenör Aziz Bekir maç sonrası yaptığı basın açıklamasında, takımdan ayrıldığını açıklamasından sonra alınan bilgiye göre, Petkim Spor Aziz Bekir’in yerine Okan Çevik ile anlaşma sağlandığı ve Pazartesi günü Başantrenör Çevik Aliağa’ya geleceği ve görevine başlayacağı öğrenildi.


Bu sezon İzmir temsilcisi Petkim spor , Mete Babaoğlu ile başlamış ,Okan Çevik’le birlikte ilk yarı bitmeden üç Başantrenörle çalışmış olacak.


Okan Çevik ; Yıldırımspor, Tofaş, Konya Kombassan, Karagücü, Oyak Renault, Darüşşafaka, Tekel, TTNET Beykoz, Karşıyaka, TED Ankara Koleji, Sakarya Büyükşehir , Sinpaş Denizli Basket ,Ataşehir Yıldızları Spor Okulları ve alt yapı takımlarında basketbol direktörlüğü yapan Çevik , 2009 yılında Galatasaray Bayan Basketbol Takımı’yla FIBA EUROCUP’ta şampiyonluk yaşamıştır. 2009-2010 sezonunda Galatasaray Cafe Crown Erkek Basbekbol Takım’ında antrenörlük yapmaya başlamıştır.Cemal Nalga skandalının ardından yönetim kurulu tarafından görevinden alınmıştır. Skandaldan dolayı TBF Okan Çevik’e 2 yıl men cezası vermişdi.




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