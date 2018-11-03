Türkiye Basketboll 1. Ligi

Türkiye Basketbol 1.
Ligi 4. hafta karşılaşmasında Petkim Spor, evinde ağırladığı Ankara DSİ'yi 78-70'lik skorla yenerek ligde ilk galibiyetini aldı.
Salon: Enka Spor Salonu
Hakemler : Yücel Çilingir,Uygar Kurt, Abdullah İlik
Petkim Spor: Ogün Sevinç (xxx 12), Doğukan Şanlı (xx 17), Bram Klassen (xxx 13), Roysall Kennedy (xxx 16), Mustafa Baki Görür (xxx 11), Mertcan Solkol (xx 3), Utku Saraloğlu (xx 6), Koray Uzunhasan (x ?), Rahmi Hepsarsar (x ?), Kristijan Nikolov (x ?), Berkay Bayar (x ?)
Antrenör : Okan Çevik
Ankara DSİ: Kaan Sarıaslan (xxx 12), Gökhan Orçun Tunca (xxx 10), Cem Coşkun (xxx 20), Burak Erol (xx 8), Oğuzhan Yarol (xx 6), Yesukan Onar (xx 2), Serdar Yavuz (xx 5), Umur Peten (x ?), Berkay Demirci (x ?), Osman Gökhan Şirin (xx 7), Anıl Demirkıran (x ?)
Baş Antrenör : Timuçin Meriç
1. Periyot: 18 -17 (Petkim Spor lehine)
Devre:37-32 (Petkim Spor lehine)
3. Periyot:56-47 ( Petkim Spor lehine)