Türkiye Girişimcilik Vakfı'nın programına 'Ekonomili öğrencilerin' damgası

İzmir Ekonomi Üniversitesi öğrencisi Akile Ekin Dönmez ve Niyazi Atahan, Türkiye Girişimcilik Vakfı'nın 4. Fellow Programı'na başvuran 112 bin öğrenci arasından seçilen 40 kişi arasında yer aldı.

İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Endüstri Mühendisliği Bölümü Öğrencisi Akile Ekin Dönmez ve İEÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğrencisi Niyazi Atahan Yılmaz, Türkiye Girişimcilik Vakfı'nın 4. Fellow Programı'na başvurdu. Dönmez ve Yılmaz, programda "Öz geçmiş Puanlama", "Motivasyon Videosu", "Enneagmram Kişilik Deseni", "Görsel Test" ile "Mülakat" aşamalarından geçerek başvuruları kabul edildi. Bu başarıyla iki genç, 112 bin öğrenci arasından 40 kişi arasına girdi. Dönmez ve Yılmaz, eğitimleri süresince deneyimli girişimcilerle toplantılara ve yurt dışı gezilerine katılacak; ayrıca network ile burs olanaklarından yararlanacak.

İEÜ Endüstri Mühendisliği Bölümü Öğrencisi Akile Ekin Dönmez, binlerce öğrenci arasından seçildikleri için çok mutlu olduklarını belirterek, "İzmir Ekonomi Üniversitesi'nde de girişimcilik temelli eğitimler alıyoruz. Türkiye Girişimcilik Vakfı'yla birçok genç arkadaşım ve ilham aldığım kişilerle yan yana gerçekleştireceğim projeler için sabırsızlanıyorum. Türkiye Girişimcilik Vakfı'ndan aldığımız ilhamı üniversitemizde en iyi şekilde yaymaya çalışacağız” dedi.

İEÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğrencisi Niyazi Atahan Yılmaz da, Türkiye'nin önde gelen iş insanları ve girişimcilerinin mentörlüğünde eğitimler alacaklarını ve projeler geliştireceklerini söyledi. Yılmaz, “Yaklaşık 5 ay süren zorlu bir mülakat sürecini arkamızda bıraktık ama asıl süreç şimdi başlıyor. Aldığımız eğitimlerle insanları girişimcilik ekosistemi hakkında bilgilendirmek en büyük gayemiz olacak. Girişimci karaktere sahip ve kendine ilham arayan tüm gençlere de bu programa başvurmasını tavsiye ediyoruz” diye konuştu.