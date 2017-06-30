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30 Haziran 2017 12:07

Türkiye, hazır giyimde Avrupa’nın en büyük üç tedarikçisinden biri

Avrupa’nın en büyük üç tedarikçisinden biri olan Türk hazır giyim ve konfeksiyon sektörü, İngiltere’nin başkenti Londra’da 27-28 Haziran 2017 tarihlerinde düzenlenen Fashion SVP Fuarı’nda yeni koleksiyonlarını İngiliz ve Avrupalı ithalatçılara tanıttı.

Türkiye, hazır giyimde Avrupa’nın en büyük üç tedarikçisinden biri

30 Haziran 2017 12:07


Türkiye hazır giyim ihracatında 2 milyar 28 milyon dolarlık tutara ulaşırken, İngiltere’deki en önemli moda fuarı olan Londra Fashion SVP Fuarının Türkiye Milli Katılım Organizasyonunu Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği üstlendi. Fuara, Türk hazır giyim sektöründen 12 firma katıldı. Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi ve Tanıtım Komitesi Başkanı Elvan Ünlütürk, ’Kazançlı Tedarikçi ve Alıcı İlişkilerinin Oluşturulması’ başlıklı bir sunum yaptı. Ünlütürk, hem tedarikçilerin, hem de ithalatçıların ticarette kazançlı çıkmasının formülünü verdi.


Seminerde tedarikçi ve alıcıların daha fazla uyum içerisinde ve etkin çalışabilmeleri için kritik noktaların altını çizen Ünlütürk, “Tedarikçiler olarak kendimizi alıcıların yerine koyarak, tüketiciyi anlamak için çaba sarf ediyoruz. Tüm organizasyonlarımızı alıcıların isteklerine göre uyarlıyoruz. Alıcılar da tedarikçilere çok iyi ve hatasız bilgi aktardığı takdirde iki tarafında kazançlı ve mutlu olduğu bir sistem ortaya çıkıyor. Türkiye’den tedarikçi arayışınızda Ege İhracatçı Birlikleri sizi doğru tedarikçiyle buluşturacak kontak” diye konuştu.


Türkiye’nin ihracat ve istihdamda lokomotif sektörlerinden hazır giyim ve konfeksiyon sektörünün güçlü 12 firması ikili iş görüşmeleri gerçekleştirdi. Londra Fashion SVP Fuarının ikinci gününde düzenlenen seminerde Şahika Aşkıner ve Özgü Çubukçuoğlu, Türk Hazır Giyim Sektörü ile ilgili katılımcılara bilgiler aktardı. Üretilebilirlik ve maliyet konularında yapılan elemelerin ardından da New Designer Awards ödülü, EİB 12. Moda Tasarım Yarışması finalistlerinden Dilara Karaca’nın oldu.




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