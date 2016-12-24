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24 Aralık 2016 17:29

Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi

Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi

24 Aralık 2016 17:29

Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi’nin 17. haftasında Bornova Beckerspor sahasında karşılaştığı Samsun 55 Gençlik Spor’u 132-33 gibi farklı bir skorla mağlup etti.
Bornova Atatürk Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmada baştan sona üstün bir oyun sergileyen Bornova Beckerspor, rakibine tarihi fark attı. Bornova ekibinde 38 sayı, 11 ribaund ve 5 asist ile oynayan Aysun Yararbaş maçta yıldızlaşırken genç oyunculardan; Behiye Naz Karagözoğlu 16 sayı, Gizem Gökdemir ise 14 sayı ile skora katkıda bulundu.
Maç sonunda değerlendirmelerde bulunan Bornova Beckerspor Başantrenörü Olcay Orak, “Kendi oyuncularımdan önce Samsun 55 Gençlik oyuncularını tebrik ediyorum. Bence sahada değerli bir mücadele gösteriyorlar. Çocuklar sahada ellerinden gelenin en iyisi yapmaya çalışıyorlar. Önümüzdeki hafta Bodrum maçı önemli bir maç yapacağız. 55 Gençlik takımına da teşekkür ederim” diye konuştu.
Çok kötü bir oyun ortaya koyduklarını dile getiren Samsun 55 Gençlikspor Başantrenörü Erdem Işık ise, genç oyuncularla mücadele ettiklerini belirtti.
Öte yandan Bornova Beckerspor, ligin 18. haftasında deplasmanda 30 Aralık Cuma günü saat 18.00’da Bodrum Binnaz Karakaya Spor Salonu’nda Kırçiçeği Bodrum ile mücadele edecek.



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