Türkiye’de 0-5 yaş arası çocukların yüzde 8,6’sı obezite hastası

Buca Belediyesi Kültür ve Sanat Merkezinde (BBKSM) gerçekleşen bebek ve çocuklarda obezite konulu, ’Boyundan Büyük Lokma Yeme’ adlı panel, Beslenme ve Diyet Uzmanı Begüm Durmaz’ın sunumuyla gerçekleşti. Durmaz, panelde yaptığı konuşmada, son yapılan Türkiye Beslenme ve Sağlık Araştırmasına göre 0-5 yaş arasındaki çocukların yüzde 8,6’sının, 6-18 yaş aralığındaki çocukların ise yüzde 8,2’sinin obezite hastası olduğunu belirtti. Durmaz, obezite hastalığında genetik etmenler, beslenme düzeni ve yaşam tarzı gibi faktörler kadar sosyal medyanın da etkili olduğunu kaydetti.

Obezitenin bir hastalık olarak kabul edilmesi gerektiğinin altını çizen Diyetisyen Durmaz, "İhtiyaçtan fazla tüketilen her şeyin vücutta yağa dönüşmesi sonucu obezite hastalığı oluşur. Asla tartıda görülen bir kilo sorunu olarak görülmemelidir" diye konuştu.

Son yapılan Türkiye Beslenme ve Sağlık Araştırmasına göre, 0-5 yaş arası çocukların yüzde 8,6’sında, 6-18 yaş arasındaki çocukların ise yüzde 8,2’sinde obezite hastalığının olduğunu belirten Diyetisyen Durmaz, "Obezite hastalığının başlangıcında ebeveynlere çok büyük bir rol düşüyor. Hamilelik sürecinden tutun da çocuğun ilk yaşına kadar ki beslenmesi bu hastalığın başlangıcında çok önemli. Ayrıca İlk 6 ay anne sütü almayan bebeklerde obezite oranı daha yüksek" dedi.

Obezite hastalığının ortaya çıkmasında genetik etmenler, beslenme düzeni, yaşam tarzı, ilaçlar kadar sosyal medyanın da önemli bir faktör olduğunu ifade eden Diyetisyen Durmaz, "Obezitenin artmasının en önemli unsurlarından biri de fast food, hazır gıda gibi yüksek oranda karbonhidrat ve yağ içeren besinlerin günümüzde tüketiminin artması, evde yemek yemenin, kahvaltı yapmanın ve dengeli beslenmenin azalmasıdır. Bu hastalık sonucunda okul, iş yeri, arkadaş ortamı gibi sosyal ortamlarda kaçınma davranışı ortaya çıkar. Bu da depresyona neden olabilir. Çocukluk ve ergenlikte fazla kilolar öz güven sorunlarına, okul başarısında düşmeye neden oluyor" şeklinde konuştu.