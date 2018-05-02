Türkiye’de 3,5 milyon astım hastası var

Suat Seren Göğüs Hastalıkları Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Doç. Ali Kadri Çırak, dünyada 300 milyon, Türkiye’de de 3,5 milyon astım hastası olduğunu belirterek, "Düzenli tedaviyi uyguladığımızda, alerjenlerden kaçındığımızda sağlıklı kişiler olabiliriz" dedi.

Suat Seren Göğüs Hastalıkları Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Doç. Ali Kadri Çırak, astım hastaları için günümüzde pek çok ilacın geliştirildiğini belirterek, günde tek bir nefes alınan ilaçla astım hastalarının konforlu bir gün geçireceğini söyledi. Doç. Çırak, "Astım, havayollarının kronik, iltihabi bir hastalığıdır. Bu iltihap mikrobik değil, daha çok mikrop dışı sebeplerle oluşur. Genetik yatkınlığı olan kişilerde zamanla çevresel, besinsel, mesleksel alerjenlerle temas ettikçe bu iltihap oluşur. İltihap nedeniyle de havayolları duyarlı hale geliyor. Astımı olan hastalar soğuk hava, sigara dumanı, parfüm gibi maddelerle temas ettiğinde bu iltihaplı havayolu kendini kasar ve hasta rahatsızlık hisseder. Genelde şikayetler göğüste sıkışma hissi, öksürük ve hışırtılı solunum şeklinde olur. Bazı hastalar ‘göğsümde kedi yavrusu var gibi’ der" dedi.

"Aspirin içince astım olan da var"

Doç. Çırak, "Astımda çok fazla hasta grubu var. Egzersizle astımı ortaya çıkan da var, aspirin içince astım olan da var. Astım en fazla çocukluk çağında başlar ve erkek çocuklarında daha sık görülür. Çocuklar cam fanusta gibi yaşatılırsa o zaman doğuştan var olana alerjik yapı gelişiyor. Çocuk enfeksiyonla tanışmadığı için astıma yatkın bir çocuk oluyor. Bu yüzden çocukların sokağı tanımasını, mikroplarla tanışmasını istiyoruz ki alerjik astımlı bir çocuk olmasın" diye konuştu.

Gebe bir kadının sigara içmesi halinde astıma yatkın bebek doğurma riskinin çok yüksek olduğunu vurgulayan Doç. Çırak, anne adaylarının hamilelikte katkı maddeli beslenmemesi gerektiğini söyledi.

"İlaç kullanma korkusu yanlış"

Astım hastalarında nefes yoluyla ilaç kullanma korkusu olduğunu ve bu korkunun son derece yanlış olduğunu dile getiren Doç. Çırak, şöyle konuştu:

"Astımı kontrol etmeliyiz ki rahat yaşam sürmeliyiz. Nefes yoluyla olduğu için sorunsuz ve yüzde 100 başarılı ilaçlar var. Şampiyon olmuş yüzücü, tenisçi, koşusu astımlı sporcular ilaçla şampiyon oluyor. Yani düzenli tedaviyi uyguladığımızda, alerjenlerden kaçındığımızda sağlıklı kişiler olabiliriz."