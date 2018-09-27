Türkiye'de tedavi olan yabancı hasta sayısında dikkat çeken artış

Tedavi için kendisini Türk doktorlarına emanet eden yabancı hasta sayısı her geçen gün artarken, Pankreasında tümörel kitle tespit edilen Bilişim Uzmanı İngiliz Phılıp Rose, İzmir'de Op. Dr. İsmail Özsan tarafından gerçekleştirilen başarılı operasyonla sağlığına kavuştu.

Sağlık ve Ekonomi Bakanlıkları ile Türk özel sağlık sektörü Türkiye'nin dünya sağlık turizminden aldığı payı artırmak için çalışmalar yürütürken, Türk doktorlarına kendisini emanet eden yabancı hasta sayısı da giderek artıyor. Estetik ve güzellik operasyonların yanı sıra şifa bulmak için özellikle onkolojik cerrahide artan talep dikkat çekiyor. Bilişim Uzmanı İngiliz Phılıp Rose da, o hastalardan biri oldu.

Pankreas kanseri tanısı koyulan Philip, tedavi ve ameliyat için eşi Janet Rose ile yaptıkları araştırmalar neticesinde onkolojik cerrahi uzmanı Op. Dr. İsmail Özsan'a ulaştı. Yapılan tetkikler ve muayene sonucunda whipple ameliyatına karar verildi. Dr. Özsan ve ekibi tarafından gerçekleştirilen ameliyatla pankreastaki tümörel kitle başarıyla temizlendi. Türkiye de ameliyat olmaya karar veren ve sağlığına kavuşan Rose, buradaki sağlık imkanlarının çok iyi olduğunu, Türk doktorlarının ameliyatlardaki başarılarından ve tedavi süreçlerinden çok memnun kaldıklarını anlattı. Rose, cerrahların kıymetinin bilinmesi gerektiğini belirtti.

"Ameliyatın 5. gününde sağlıklı bir şekilde evine gönderdik"

Dr. Özsan, "Philip de olduğu gibi ileri yaşta şeker hastalığı tanısı koyulmuş ve eşlik eden farklı şikayetler var ise pankreas kanseri akılda tutulmalı, yapılan tetkik ve muayene ile erken tanı, erken müdahale şansı getirerek başarılı operasyonlara imza atılabilmekedir. Gurbetçilerin yanı sıra dünyanın birçok yerinden yabancı hastaların Türk hekimleri tercih etmesi sevindirici" diye konuştu.