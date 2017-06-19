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19 Haziran 2017 10:14

Türkiye’de yılda bin 500 kişi boğularak ölüyor

Okulların yaz tatiline başlaması ve sınavların tamamlanmasıyla birlikte sahil kentlerinde yoğunluklar artarken, uzmanlar boğulma tehlikesine dikkat çekiyor.

Türkiye’de yılda bin 500 kişi boğularak ölüyor

19 Haziran 2017 10:14


İzmir Ekonomi Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu İlk ve Acil Yardım Programı Öğretim Görevlisi Nursun Üstünkarlı, Türkiye’de yılda ortalama bin 500 kişinin suda boğularak yaşamını yitirdiğini, yeterli yüzme eğitimi almadan, bilinçsizce yüzmeye çalışmanın ölümle sonuçlanabildiğini kaydetti. Üstünkarlı, “Suda boğulmanın ilk dakikalarında nefes borusunun kasılması sonucu suyun akciğerlere kaçışı engellenir. Ancak sonrasında gelişen bilinç kaybı nedeniyle soluk borusu gevşer ve akciğerlere su dolmasına müsaade eder. Bunun sonucu ölüme dek varmaktadır” dedi.



Boğulan kişiye ne yapılmalı?


Boğulma tehlikesi yaşayan kişinin sudan çıkarıldığında mutlaka kurulanması gerektiğini ifade eden Üstünkarlı, bunun hastayı hipotermiye girmekten kurtaracağını söyledi. Kazazedenin bilincini tam yitirmemesi durumunda kişinin akciğerlerinden suyu atmasına yardımcı olunması gerektiğini vurgulayan Üstünkarlı, “Kazazedenin dudak, kulak memesi ve tırnaklarında morarmalar varsa hastanın soluk borusu ve akciğerlerinden suyu atmasına yardımcı olunmalıdır. Eğer hastanızın tamamen bilinci kapalı, solumuyor ve nabzı atmıyorsa; ilk yardım eğitim sertifikası bulunan kişi temel yaşam desteğine başlamalı. Ancak mutlaka 112 aranıp yardım istenmelidir. Kişi yardım için bağırır ve dengesiz hareketlerle yüzer ve su üstünde kalamaz. Hemen 112 aranmalı. Güvenli ve mümkün ise kişiye ulaşmaya çalışılmalı. Kurtarıcı kendi güvenliğini sağlamalı ve tedbirli olmalı. Öncelikle suya girmek yerine ip, bot, can yeleği gibi yardımcı ekipman kullanılmalı. Eğer kişiyi yüzerek çıkarmak gerekiyorsa, kişi güçlü ve yeteneklerinin yeterli olduğundan emin olmalı. Can yeleği giyilmeli. Kurbanın arkasına sakin bir şekilde yaklaşılmalı, aksi takdirde kurbanın paniklemesi sonucu kurtarıcı da boğulabilir. Kurbanın koltuk altlarından, çene altından ve boyundan desteklenerek başı suyun dışına çıkarılmalı. İlk yardıma yetkili kişiler müdahale etmeli" dedi.




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