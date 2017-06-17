Türkiye’nin 50’nci Tasarım Merkezi kuruldu

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, tasarım personeli ve nitelikli işgücü istihdamının artırılmasını desteklemek ve teşvik etmek amacıyla 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanunu yayınlamıştı. Bu düzenleme kapsamında çalışmalarına başlayan Japar firması, gerekli şartları kısa sürede yerine getirerek, tasarım merkezi açmaya hak kazandı. KIWA ve NF gibi uluslararası kalite standartlarına sahip Japar, Türkiye’de bu unvanı alan 50’nci firma oldu.

Bakanlıktan büyük destek

Bakanlığın büyük destek verdiği Tasarım Merkezi konusunda uzun zamandır sürdürdükleri çalışmalarının karşılığını aldıklarını belirten Genel Müdür Erol Amado, İzmir’in Torbalı ilçesinde kurdukları merkezin birçok önemli işlere imza atacağını dile getirerek, "Merkezimizde görev alan 12 arkadaşımız, estetik tasarımların yanı sıra, fonksiyonel ve su tasarrufu sağlama amacına yönelik tasarımlar yapacaklar. Bu tasarımlar daha sonra imalat bölümüne aktarılacak. Tasarım çok önemli bir konu elbette ki ve biz de firma olarak tasarım ve Ar-Ge çalışmalarına çok önem veriyoruz" diye konuştu.

Japar, İzmir Ekonomi Üniversitesi Endüstriyel Tasarım Bölümü ile de işbirliği çalışmalarını başlattı.