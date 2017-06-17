Diğer
Kategoriler
17 Haziran 2017 12:46

Türkiye’nin 50’nci Tasarım Merkezi kuruldu

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının uluslararası rekabet ve ülke ekonomisine katkı için önem vererek desteklediği tasarım merkezlerinin 50’ncisi İzmir’de kuruldu.

Türkiye’nin 50’nci Tasarım Merkezi kuruldu

17 Haziran 2017 12:46


Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, tasarım personeli ve nitelikli işgücü istihdamının artırılmasını desteklemek ve teşvik etmek amacıyla 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanunu yayınlamıştı. Bu düzenleme kapsamında çalışmalarına başlayan Japar firması, gerekli şartları kısa sürede yerine getirerek, tasarım merkezi açmaya hak kazandı. KIWA ve NF gibi uluslararası kalite standartlarına sahip Japar, Türkiye’de bu unvanı alan 50’nci firma oldu.



Bakanlıktan büyük destek


Bakanlığın büyük destek verdiği Tasarım Merkezi konusunda uzun zamandır sürdürdükleri çalışmalarının karşılığını aldıklarını belirten Genel Müdür Erol Amado, İzmir’in Torbalı ilçesinde kurdukları merkezin birçok önemli işlere imza atacağını dile getirerek, "Merkezimizde görev alan 12 arkadaşımız, estetik tasarımların yanı sıra, fonksiyonel ve su tasarrufu sağlama amacına yönelik tasarımlar yapacaklar. Bu tasarımlar daha sonra imalat bölümüne aktarılacak. Tasarım çok önemli bir konu elbette ki ve biz de firma olarak tasarım ve Ar-Ge çalışmalarına çok önem veriyoruz" diye konuştu.


Japar, İzmir Ekonomi Üniversitesi Endüstriyel Tasarım Bölümü ile de işbirliği çalışmalarını başlattı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İZMİR HABERLERİ
İZMİR HAVA DURUMU
27
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Pazar
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    27°C
  • Pazartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    26°C
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    26°C
  • Çarşamba
    Az Bulutlu
    29°C
İZMİR NAMAZ VAKİTLERİ
  • 23 RAMEZÂN 1438
  • 18 Haziran 2017
  • Pazar
  • İmsak :03:31
  • Güneş :05:40
  • Öğle :13:23
  • İkindi :17:19
  • Akşam :20:46
  • Yatsı :22:38
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!