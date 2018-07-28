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28 Temmuz 2018 11:39

Türkiye’nin en büyük Atatürk maskı bakıma alındı

İzmir’in Buca ilçesinde bulunan ve dünyanın en büyük maskları arasında gösterilen Atatürk maskı, heykeltıraşlar tarafından bakıma alındı.

Türkiye’nin en büyük Atatürk maskı bakıma alındı

28 Temmuz 2018 11:39

Maskta hummalı bir çalışma havadan da görüntülenirken, çalışmaların 30 Ağustos Zafer Bayramı’na kadar bitirilmesi hedefleniyor.


Buca ilçesinde bulunan ve yapımına 2006 yılında başladıktan sonra 2009 yılında tamamlanan Atatürk maskı, Buca Belediyesi tarafından bakıma alındı. Türkiye’nin en büyük Atatürk maskı olma özelliği taşıyan yapıtta, hummalı bir çalışma başladı. Bir heykeltıraş, iki malzemeci ve bir usta maskın bakım çalışmalarında görev alırken, çatlamış, yıpranmış alanlar elden geçiriliyor. 42 metre boya sahip olan masktaki çalışmalar vinçler yardımıyla orijinal özelliğini bozmadan gerçekleştiriliyor.


Öte yandan bakım çalışmaları havadan da görüntülendi. Türkiye’nin en büyük Atatürk maskı kilometrelerce uzaktan da rahatlıkla fark edilebilirken, Buca Belediyesi tarafından yürütülen çalışmaların 30 Ağustos Zafer Bayramı’na kadar bitirilmesi hedefleniyor.



Heykeli yapan kişi tamiratını da üstlendi


Maskın iç onarım kısmının bittiğini belirten heykeltıraş Harun Atalayman, şu anda maskın yüzey tamiratını yaptıklarını ifade ederek, "Zaman içerisinde doğa şartlarından dolayı çatlamış ve kumlaşmış olan yerleri saptayıp uzun bir dönem problem yaşamamak için ince eleyip sık dokuyoruz. Zayıf yerleri harç ile yeniden biçimlendiriyoruz. Bu heykeli yaptığımda 30’lu yaşlardaydım. Böyle bir heykeli yapmak herkese nasip olmaz. Şu anda da 10 yıl öncesindeki gibi heyecanlanıyor ve keyif alıyorum" dedi.



650 ton çelik, 600 metreküp beton kullanıldı


Maskın yapım aşaması hakkında da bilgi veren Atalayman, "Maskımızın yapımı 2006 yılında başladı ve 2009 yılında sona erdi. Yaklaşık 650 ton çelik, 600 metreküp beton kullanıldı. Türkiye’nin en büyük heykeli diyebiliriz. Dünyanın 56’ncı heykeli, mask olarak da dünyada ilk 5 içerisinde olduğunu tahmin ediyorum" ifadelerini kaydetti.




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