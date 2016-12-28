Türkiye’nin en önemli turizm merkezini ’kirleten’ gemi kurtarıldı

İzmir’in Çeşme ilçesinde, karaya oturduktan sonra denize tonlarca ton yakıt sızdıran Lady Tuna gemisi, yaklaşık 10 saatlik bir çalışma sonucu kurtarılarak 1-2 mil açığa çekilirken, Türkiye’nin en önemli turizm merkezlerinden Çeşme kıyıları ise kirlilikten kurtarılmaya çalışılıyor.

Çeşme ilçesindeki Ildır açıklarında, karaya oturan ve denize sızan 50 ton yakıtla Çeşme kıyılarında yakıt kirliliğine neden olan Lady Tuna gemisi, oturduğu kayalıklardan kurtarıldı. Kurtarma çalışmaları, 27 Aralık gecesi saat 23.00 sıralarında başladı. Sığlıktaki kayalar dalgıçların da yardımıyla temizlenirken, yaklaşık 10 saat süren bir çalışma sonucunda üç römorkörle çekilen Lady Tuna gemisi, Pırasa Adasının 1-2 mil kadar açığına alınarak demirlendi. Kurtarma çalışmaları sırasında herhangi bir sorun yaşanmadığı öğrenildi.

Öte yandan Çeşme kıyılarında temizlik çalışmaları devam ediyor. Alınan bilgiye göre, 100’ü aşkın ekip aralıksız çalışırken, çalışmaların Şubat 2017’nin sonlarına kadar sürmesi bekleniyor. Çeşme kıyılarında ciddi oranda kirliliğe neden olan Lady Tuna gemisi hakkında soruşturma açıldığı öğrenilirken, soruşturma bitinceye kadar geminin hareket etmesine izin verilmeyeceği ifade ediliyor.