Türkiye’nin ’en sağlıklı’ fuarı

İki fuara da ilgili yoğun oldu.

Organik ürünler ile zeytin, zeytinyağı, süt ve süt ürünlerinin en iddialı firmaları, Fuar İzmir’de bir araya geldi. İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde İZFAŞ tarafından bu yıl ikinci kez "Gurme İzmir" başlığı ile organize edilen “Olivtech -8. Zeytin, Zeytinyağı, Süt Ürünleri, Şarap ve Teknolojileri Fuarı” ile “Ekoloji İzmir-9. İzmir Organik Ürünler Fuarı” birlikte açıldı.

Çiftçinin yüzünü güldürmek

Fuar İzmir’de gerçekleşen açılış törenine katılan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, gençlik yıllarından üniversite birinci sınıftan beri tarımla ilgili projeler ürettiğini ve bunu 14 sene sonra belediye başkanı olunca hayata geçirmeye başladığını söyledi. Başkan Kocaoğlu, “Organik tarımdan zeytine, meyveden ceviz fidanına varıncaya kadar birçok destek verdik. Bugün İzmir’i sütün merkezi yaptık. Tarımsal ve hayvansal faaliyetin ve sanayinin gelişmesi için her türlü katkıda bulunduk. Zeytin, zeytinyağı üretimi artarsa, sektör büyürse, işte böyle büyük fuarlar doğuyor. Önce altyapıyı tamamlayıp yönetimi arttırmak bunu da fuarlarla, dünyaya ihraç edilecek büyük markalarla buluşturup katma değerini yükselterek çiftçimizin, insanımızın yüzünü güldürmek, ülkemizi kalkındırmak yaşam kalitemizi arttırmak amacımız.. İşte bunun için çalışıyoruz” dedi.

Tüketim de farkındalık da artacak

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu’nun davetiyle katıldıkları fuardan çok memnun olduklarını belirten KKTC Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali, bu fuarda açılan ilk ülke standının KKTC olmasından ayrıca mutluluk duyduklarını söyledi. Konuk Bakan, “Bizler tarımsal faaliyetlerimizi tanıtmak ve pazarı genişletmek, hem ihraç pazarlarına ulaşmak hem de İzmir gibi benzer iklime sahip coğrafyada ticari, tarımsal faaliyetlerimizi tanıtma konusunda çok istekliyiz. Buradaki sertifikasyon firmalarıyla ciddi çalışmalarımız oluyor. Bizim için çok verimli bir fuar” şeklinde konuştu.

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Ahmet Güldal ise şunları söyledi:

“İzmir Büyükşehir Belediye’sinin tarımda yapmış olduğu katkılar ve bize gösterdiği ilgi için özellikle teşekkür ediyorum. Organik tarım ve zeytinyağı fuarlarının en büyüğü ve en güzelini sayın Başkanımız Aziz Kocaoğlu gerçekleştiriyor. Amacımız hem organik tarımdaki farkındalığı hem de zeytinyağı tüketimini arttırmak ve kamuoyunda bir farkındalık yaratmak.”

Sektörün tek ihtisas fuarı

Sektöründeki tek ihtisas fuarları olan Ekoloji İzmir ile Olivtech, bu yıl ikinci kez “Gurme İzmir” başlığı altında, yerli yabancı tüm sektör temsilcilerini İzmir’de buluşturdu. Mevcut ürün yelpazesi süt, süt ürünleri, fermente ürünler, şarap ve teknolojileri ile bu yıl daha da zenginleşti. Olivtech Fuarı’da zeytin, zeytinyağı, süt ve süt ürünleri, fermente ürünler, şarap ve teknolojileri, fidan, tohum, gübre, şişe, kasa, bidon ambalaj, üretim teknolojileri, saklama üniteleri ve gıda analiz laboratuvarları, Ekoloji İzmir Fuarı’nda ise sertifikalı organik ürünler ile kontrol ve sertifikasyon kuruluşları bulunuyor.

Katılımcı sayısı arttı

Ürün grubuna zeytin ve zeytinyağının yanı sıra süt, süt ürünleri, fermente ürünler ve şarabı da ekleyerek büyüyen Gurme İzmir-8. Olivtech Fuarı, bu yıl İtalya’dan 2 yabancı firmanın da aralarında bulunduğu 220 firmayı bir araya getirdi. Türkiye’yi ulusal ve uluslararası alanda temsil eden tek sertifikalı fuar olan Gurme İzmir- 9. Ekoloji İzmir ise bu yıl 37 il ve 4 ülkeden toplam 149 katılımcıyı ziyaretçiyle buluşturuyor. Organik tekstil, kozmetik, oyuncak, kontrol ve sertifikasyon kuruluşları ile laboratuvarlar ve sivil toplum kuruluşlarının yer alacağı fuara geçtiğimiz yıl 25 il 3 ülkeden 124 firma katılım sağlamıştı.

Dünyaca ünlü tadım uzmanları Olivtech’te

En son 2009 yılında düzenlenen VINOLIVE - Zeytin, Zeytinyağı, Şarap ve Teknolojileri Fuarı’nın ardından 9 yıl sonra şarap yeniden ziyaretçilerle buluşuyor. WSET, London Wine Academy ve Ecole du Vin gibi eğitim kurumlarından önemli birçok sertifikaya sahip, sektörün önemli şarap tadım uzmanlarından, “Şarabın ABC’si” isimli kitabın yazarı Levon Bağış da Olivtech Fuarı’nda olacak. Şarapseverler, “Levon Bağış ile Bağdan Kadehe Şarap” adlı Tadım Atölyesi’nde çeşitli şarapları tatma olanağı bulacak. Tüm dünyanın takip ettiği yarışmalarda jüri üyesi olan uluslararası şarap tadım uzmanı Tuğba Altınöz de “Tuğba Altınöz ile Kadehteki Sırlar” Tadım Atölyesi’yle Olivtech’de yer alacak. 10 ve 11 Mayıs günü gerçekleşecek etkinliklerin biletleri Biletix’ten satın alınabilecek. Fuarda ayrıca WSET diplomalı şarap eğitmen ve uzmanı Perran Arıbal da şarap tadımı etkinliği gerçekleştirecek.

Her şey organik

Bu yıl 9. kez gerçekleşecek Ekoloji İzmir Fuarı, kapılarını birçok yenilikle açacak. 23 bin metrekarede kurulacak özel tasarım alanında katılımcı firmalar, bu yıl ilk kez kendi organik ürünlerini sergileme imkanı elde ederken, ziyaretçiler ise tüm ürünleri bir arada görerek yılın en iyi tasarlanmış organik ürününü seçecek. Her şeyin organik olacağı bu fuarda, Türkiye’nin dört bir yanından getirilen ürünlerin satışa sunulacağı organik bir pazar kuruldu. Fuar’da ayrıca, birbirinden lezzetli organik gıdaların tüketilebileceği organik restoran da tüm gün açık olacak. A Holü içinde bulunan Ekolojik Yaşam Merkezi’nde tamamı çocuk sağlığına uygun malzemelerden oluşan oyun grupları yer alacak. Çocuk Ekolojik Oyun Alanı adı altında oluşturulan platformda aktiviteler tüm gün sürecek.

Gurme İzmir - 9. Ekoloji İzmir Fuarı’nda bu yıl ilk kez “En İyi Organik Ürün” Yarışması yapılacak. Katılımcı firmaların organik ürünleri arasından birinciyi fuar ziyaretçileri belirleyecek. Fuar kapsamında Ekoloji Ormanı’na fidan da dikilecek.

Ünlü şefler bu fuarda

Fuarda dünyaca ünlü şefler tarafından yemek şovları gerçekleştirilecek. Hollandalı ünlü şef Wilco van Herpen, fuarın ilk günü olan 9 Mayıs Çarşamba günü ziyaretçilere hem görsel hem de damaklara hitap eden bir şov gerçekleştirecek. Aç Gezenler Grubu’ndan iki şef de fuarda yemek şovu yapacak. Fuar boyunca İzmir Ekonomi Üniversitesi Mutfak Sanatları Bölümü, İzmir Aşçılar Derneği ve Bomontimutfak’tan ünlü şefler yemek şovu yapacak.

Son gün ücretsiz

Olivtech ve Ekoloji Fuarları, 9 ile 12 Mayıs tarihleri arasında 10.00 ile 19.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek. Profesyonel ziyaretçilerin ücretsiz olarak girebileceği Olivtech Fuarı’na, son tüketici ise ilk üç gün 30 lira ödeyerek, son gün ise ücretsiz olarak girebilecek. Ekoloji İzmir Fuarı’nı ise yine profesyoneller ücretsiz, halk ise 5 lira ödeyerek ziyaret edebilecek. Son gün ise girişler yine ücretsiz olacak.