Türkiye’nin ilk ‘Bisiklet Kooperatifi’ kuruldu

40 ortağıyla yola çıkan BİSİKOOP, bisikletli ulaşımın yaygınlaşmasını sağlamak ve ihtiyaçlara yönelik çözümler üretmek için çalışmalarına başladı.

Karşıyaka Belediyesi Akademi Karşıyaka Birimi’nin destekleriyle bir araya gelen İzmir’deki çeşitli bisiklet topluluklarının temsilcileri, S.S. Bisikletliler Hizmet ve Dayanışma Kooperatifi’ni kurdu. “Daha yaşanılır bir çevre ve daha hareketli bir yaşam için bisiklet” parolasıyla yaklaşık bir yıl önce başlayan hazırlık ve girişimler sonucunda, kooperatifin kuruluş süreci tamamlandı. Türkiye’de bir ilk olan bu oluşum, bisikletli ulaşımın yaygınlaştırılmasına yönelik projeler geliştirmek, ortak ihtiyaç ve problemlere çözümler üretmek amacıyla resmen faaliyete geçti.

Avrupa’da sayıları gittikçe artan bisiklet kooperatifleri örnek alınarak kurulan BİSİKOOP; kent ve ülke genelinde bisikletlilerin önemli bir sivil toplum gücü haline gelebilmesi için çalışmalar yürütecek. Bisiklet kültürünün geliştirilmesi, bisiklet yollarının arttırılması ve bisikletli ulaşımın yaygınlaştırılması için projeler geliştirilecek. Ortak ihtiyaç ve sorunlara çözüm yolları aranacak. Bisikletlilere yönelik sosyal mekanlar açmak ve işletmek, çeşitli bisiklet, aksesuar ve türevlerini kiralamak gibi çeşitli girişimlere imza atılacak.

Akpınar’dan tam destek

Bisiklet kullanımını özendirmek için çalıştıklarını belirten Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, “Çağdaş, çevre dostu, sağlıklı ve ucuz bir ulaşım aracı olarak bisiklet kullanımını yaygınlaştırmayı hedefliyoruz. Bu amaçla, Akademi Karşıyaka Birimimiz aracılığıyla BİSİKOOP’un kuruluşuna öncülük etmekten büyük mutluluk duyduk. Kooperatif çatısı altında bisiklet kullanıcıları işbirliği yaparak, hem bisiklet kültürünün güçlenmesini sağlayacak hem de sorun ve ihtiyaçları için çözümler üretecek. Birlikten kuvvet doğacak. Biz de her zaman destekçileri olacağız” dedi.