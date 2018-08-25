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25 Ağustos 2018 10:33

Türkiye’nin kültürel ögeleri irlanda’da

Türkiye’nin kültürel ögeleri arasında yer alan Ayasofya Müzesi, Efes Antik Kenti, İzmir Elhamra Opera Binası, Urla’nın balıkçı kayıkları İrlanda’ya konuk oldu.

Türkiye’nin kültürel ögeleri irlanda’da

25 Ağustos 2018 10:33


İzmir Ekonomi Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Moda ve Tekstil Tasarımı Bölümü Öğretim Görevlisi Angela Burns, Türkiye’de yaşayan bir yabancı gözüyle ülkenin kültürünü, tarihi ve coğrafi yerlerini illüstrasyon sanatıyla buluşturdu. Burns, eserlerini İrlanda’nın en büyük festivali Feile an Phobail’de sergiledi. İrlanda’nın Belfast Kenti Belediye Başkanı Deirdre Hargey’in de katıldığı sergide, Burns Türkiye ve İrlanda’dan illüstrasyona dönüştürdüğü 12 eserle yer aldı.


Festivalin ülkenin en büyük etkinliği olduğunu ve 30. yılını kutladığını belirten Burns, İrlanda ve yurtdışında yaşayan 40’ın üzerinde sanatçının eserleriyle etkinliğe katıldığını söyledi. Kültürlerin birleşmesi ve kimliğin dönüşümünü eserlerine yansıttığını kaydeden Burns, 12 yıldır Türkiye’de yaşadığını, ülkeye özgü tarihi ve kültürel ögeleri çizmenin kendisini heyecanlandırdığını ifade etti.



Türkiye’de yaşayan İrlandalı gözüyle tarih ve kültür


Burns, “Türkiye’yi anlatmayı seviyorum. Bir yabancı ve uzun yıllardır Türkiye’de yaşayan birisi olarak tarihi ve kültürel ögelere farklı gözle bakabiliyorum. Turistlerin kendi kültürleriyle karşılaştırdıklarında hangi ögeyi farklı bulacağını biliyorum. Türkiye’nin kültürel ögelerini eserlerimle anlatmak istedim. Sergide de Türkiye’nin çeşitli tarihi yerlerini tanıtmaktan mutluluk duydum” dedi.




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