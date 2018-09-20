Türkiye'nin opera sanatına özel ilk yapısı geliyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi, 'Türkiye'nin opera sanatına özel' ilk yapısının temelini 25 Eylül Salı günü atıyor. İzmir Opera binasının yapımını; Sydney, Londra, Berlin, Kopenhag, Moskova ve Şangay'daki opera ve tiyatro binaları gibi dünya çapında eserlere imza atan Avusturyalı Waagner-Biro'nun da yer aldığı konsorsiyum gerçekleştirecek.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, 'Ulusal Mimari Yarışması' ile belirlediği projesini, mimarisi ve teknik donanımı ile Avrupa'daki sayılı örnekler arasında yer alacak yeni opera binası için geri sayıma başladı. Türkiye Cumhuriyet tarihindeki 'opera sanatına özel' ilk yapım olarak tarihe geçecek binanın temel atma töreni, 25 Eylül Salı günü saat 18.00'de gerçekleşecek. Karşıyaka Mavişehir'de yer alacak Opera Binası, İzmir Büyükşehir Belediyesinin 25 bin metrekarelik arazisi üzerine kurulacak. Temel atma töreni öncesi hazırlıklarına büyük bir titizlikle devam edilen binada yerin 22,5 metre derinliğinde zemin iyileştirme işlemlerine devam ediliyor. 130 kişiyle aralıksız devam eden bu çalışmalarda iki diyafram aleti, iki ground makinesi, dört vinç, üç kazıcılı iş makinesi ve altı kamyon kullanılıyor. Ayrıca yatay ankrajlarla zemine çimento enjeksiyonu yapılıyor. Fore kazık uygulamalarıyla temelin ıslah edildiği çalışmalar sonucunda, 8 ay gibi bir sürenin ardından betonarme temel inşaatına ulaşılacak.

163 yıllık dünya devi

Mimarisi, sahne tasarımı ve eşsiz konumuyla dünyadaki örnekleri arasında öne çıkması hedeflenen İzmir'in opera binasının yapımını üstlenen Çağdan Mühendislik Müteahhitlik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ve Waagner-Biro Austria Stage Systems AG konsorsiyumu, ihaleyi 429 milyon TL'lik teklifiyle kazandı. Konsorsiyumda yer alan Waagner-Biro, merkezi Viyana'da bulunun 163 yıllık bir inşaat firması. Sahne teknolojisi, çelik-cam teknolojisi, köprüler ve özel makineler gibi alanlarda uzmanlaşan Waagner-Biro, 1854 yılından bu yana dünyanın dört bir yanında sembolleşen sanat mekanlarına imza attı. Sydney, Venedik, Viyana, Berlin, Kopenhag, Moskova, Buenos Aires, Rio, Seul, Şangay gibi kentlerin opera ve tiyatro binaları, Avusturya firmasının en çok tanınan eserleri arasında yer alıyor. Konsorsiyumun Türk ortağı Çağdan Mühendislik Müteahhitlik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ise 1985 yılında kuruldu. Şirket spor tesisleri, yüzme havuzları, içme suyu ve atık su arıtma tesisleri, fabrika binaları, uzay çatı sistemleri, toplu konut binaları, sağlık tesisleri, yurt binaları, eğitim tesisleri, konser salonu gibi çeşitli inşaat işleri yaptı. Şirketin halen devam eden işleri arasında, Atatürk Kültür Merkezi, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası inşaatı bulunuyor.

Mimarisi ile parmak ısırtacak

2010 yılında Ulusal Mimari Proje Yarışması ile projesi belirlenen mülkiyeti İzmir Büyükşehir Belediyesine ait alanda yükselecek opera binası, sahip olduğu mimari özellikleri ve teknik donanımıyla uluslararası alanda da ön plana çıkacak. İzmir, Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezinin ardından Avrupa'nın en önemli sanat binalarından birine daha kavuşmuş olacak. Bu muhteşem yapıda bin 435 kullanıcı kapasiteli ana salon ve sahneler, 437 seyirci kapasiteli küçük salon ve sahnesi, prova salonları, opera bölümü, bale bölümü, 350 seyirci kapasiteli avlu-açık performans alanı, atölyeler ve depolar, ana hizmet birimleri, idare bölümü, genel tesisler, teknik merkez ve 525 araç giriş kapasitesine sahip otopark yer alacak. Tesis yaklaşık 73 bin 800 metrelik inşaat alanına sahip olacak.

Körfez manzarası, tramvay bağlantısı

Binanın ön fuaye olarak adlandırılan bölümü ise kitapçısı, opera dükkanı, bistrosu ve bilet gişesi ile bütün gün açık tutulan sosyal bir mekan olarak tasarlandı. Fuayenin önünden geçen yol üzerinde otopark, toplu taşıma durağı, araba ve taksi cepleri düzenlenecek. Denize bakan meydan ve caddeden iki ayrı giriş olacak. Bilet kontrolünü takiben vestiyer, asansörler ve ana fuayeye çıkan geniş merdivenlere ulaşılacak. Ana fuaye denizden gelen düzlemin yükselerek yapının içine girdiği yer olarak planlandı. İrtifadan dolayı deniz ile arasındaki mesafenin görsel olarak kapanmasıyla bu bölüm körfez manzarasına açılacak. Opera binasının ayrıca tramvay hattı bağlantısı da bulunuyor. Sahnenin gerisinde, arazinin derinliğinin izin verdiği ölçüde düz ayak yapılandırılmış üretim alanı olacak. Buradaki ofisler, atölyeler, çalışma ve prova odaları bir avlu etrafında toplanacak. Farklı girişlerden beslenen bu bölümde iç atriumlar oluşturulacak, çalışanlar için sosyalleşme imkanları oluşturulacak.