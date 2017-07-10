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10 Temmuz 2017 13:24

Türkiye’nin tek çocuk masal anlatıcısı

Türkiye’nin tek çocuk masal anlatıcısı Bağcan Töraydın, İzmir’in Çeşme ilçesinde anlattığı masallarla çocukları hayal dünyasına taşıdı.

Türkiye’nin tek çocuk masal anlatıcısı

10 Temmuz 2017 13:24


Türkiye’nin birçok il ve ilçesini gezip kendi yazdığı masalları okul öncesi çocuklarına anlatarak hayal dünyalarını zenginleştiren Bağcan Töraydın, Çeşme’de de anlattığı masallarla çocukları farklı dünyalara taşıdı. Gezdiği il ve ilçelerde ziyaret ettiği okul öncesi eğitim kurumlarında masal atölyeleri gerçekleştirdiğini anlatan Töraydın, "Çocuk gelişimi için önemli olan masal anlatıcılığını, aslında bir misyon üstlenerek Türkiye’nin dört bir tarafına taşıyoruz. Masal, çocuk gelişiminde önemli bir rol oynuyor. Aslında masal bir derstir. Çocuk masal anlatıcılığında Türkiye’de tek olduğumuz için doğaldır ki her yere ulaşmamız çok zor. Ama elimizden geldiği kadar doğu, batı, kuzey, güney demeden Türkiye’nin her yerine gitmeye çalışıyoruz. Önemli olan eğitim kurumlarının bunun farkına varması. Bunu sadece masalla sınırlamamak gerekir. Masal, çocuk gelişiminin sadece bir bölümü" dedi.



"Düşünen bir toplum için düşlemeyi öğretiyoruz"


Çocuk gelişiminde birçok alan olduğuna dikkat çeken Töraydın, "Türkiye’de keşke daha çok masal anlatıcılığı yapılabilse. Keşke daha çok masallar çocuklarımızın hayal dünyasını zenginleştirse. Tabi doğru masallarla. Çocukların düşlemesini, düşünmesini sağlayan masallar olmalı. Özellikle çocuklara bir karakter verdiğinizde, bunu masallarla yönlendirebiliyorsunuz. Çocuğa bu yolla nüfus edebiliyorsunuz. Bu önemli bir nokta. Dünyada da masal anlatıcısı var. Hintli bir çocuk masalcı, hemen hemen dünyanın her yerine gidiyor. Seminerler veriyor. Dünyada da aktif olarak çocuk masalcısı sadece o var diyebiliriz. Çocuklarla interaktif iletişim kurabilmek için seviyelendirme yapıyorum. 2-6 yaş arası çocuklarda masal önemli bir yer kaplıyor. Masal, çocukları okumaya da teşvik ediyor. Ama her şeyden de önemlisi, masalla çocukların düşlemesini sağlamak. Düşlemeyi ve düşünmeyi öğretmezseniz, tek tip bir toplum olur. Çocuk masal anlatıcılığı yoluyla böyle bir misyon yüklendik diyebiliriz" diye konuştu.



"Masal, çocuklar için en önemli ders"


Masal Atölyesi adı altında uygulama yaptığını ifade eden Bağcan Töraydın, "Bağcuş Dede diye benim yazdığım masallardan oluşan bir masal dizimiz var. Topraklarımızın özü, atalarımızdan bize kalan örf ve adetleri de içinde barındıran masallar bunlar. Yetişkinler için de masallar yapıyorlar. Ama masallar çocuklar içindir. Çocukların masalsız bir an geçirmemesi gerekir. Masal, 2-6 yaş arası çocukları için en önemli ders diyebilirim. Anne babanın da devamlı okuyarak bu misyonu üstlenmesi gerekir. Anne babalar bizim yükümüzü öyle alırlar" diyerek sözlerini tamamladı.




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