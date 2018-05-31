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31 Mayıs 2018 12:36

Turnuvada Bayraklı kazandı

Bayraklı Belediyesi’nin 75.

Turnuvada Bayraklı kazandı

31 Mayıs 2018 12:36

Yıl Kültür Merkezinde düzenlediği satranç turnuvası çekişmeli müsabakalara sahne oldu. 92 çocuğun katıldığı turnuva sonucunda katılımcıların tamamına madalya ve satranç eğitim kitabı hediye edildi.


Bayraklı Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü farklı zamanlarda açtığı satranç kurslarıyla çocukların satranç kültürünü geliştirirken, düzenlenen turnuvalarla da bu alanda tecrübe kazanmalarını sağlıyor. Bu kapsamda Bayraklı Belediyesi 75. Yıl Kültür Merkezinde geçtiğimiz günlerde 4-6 ve 7-15 yaşları arasındaki çocuklara yönelik düzenlenen satranç turnuvasına minikler grubunda 40, küçükler grubunda ise 52 sporcu katıldı. Satranç hakemleri Nasrettin Yunus, Sıdıka Sema Yelbuğa, Mahmut Taymaz, Nurgün Önem gözetiminde gerçekleşen müsabakalar çekişmeli mücadelelere sahne oldu. Satranç oynarken düşünmeyi ve sabretmeyi de öğrenen çocukların yaptığı hamleler büyüklere taş çıkardı. Turnuvanın sonunda tüm katılımcılara anı madalyası ve satranç eğitim kitabı hediye edildi.


Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ, “Gelişim çağındaki çocuklarımızı satranca yönlendiriyoruz. Yıl içerisinde düzenlediğimiz satranç turnuvalarına ilçe dışından da çok sayıda katılım oluyor. 152 lisanslı satranç oyuncusuyla İzmir 1’incisi, Türkiye 7’cisiyiz. Bu bizim için gerçekten gurur kaynağı bir durum” dedi.




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