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14 Temmuz 2018 12:16

Turşuluk salatalık üreticisi yeni ürün arayışında

İzmir’in Ödemiş ilçesinde, turşuluk salatalık olarak bilinen ve halk arasında kornişon olarak anılan salatalıklar bu yıl üreticiyi memnun etmedi.

Turşuluk salatalık üreticisi yeni ürün arayışında

14 Temmuz 2018 12:16


Temmuz ayının ikinci yarısında ekimleri yapılan kış salatalığı öncesinde üreticinin isteksiz olduğunu belirten salatalık üreticileri, birkaç yıldır fiyatların yerinde seyretmesi nedeniyle masrafı bile zor karşılayabildiklerini ifade etti. Ödemiş’in Kaymakçı Mahallesi’nde salatalık üretimi ile uğraşan Yusuf Şahan, son yıllardaki istikrarsız fiyat seyri nedeniyle turşuluk salatalık denilen ve kornişon olarak isimlendirilen salatalıkların üretiminin bölgede birkaç yıla kadar bitebileceğini iddia etti. 2018 yaz salatalığında rekoltenin de düşük olmasına rağmen üreticinin istediği geliri elde edemediğini ifade eden Şahan, "Salatalık alıcısı tüccarlar, kalibreyi düşürdüler. Tarladan küçük kalibreli salatalık toplamak zorunda kaldık. Bu da toplamda kilo etmediği için mağdur olduk. Bu yıl birinci kalite en küçük salatalıkların tarla fiyatı 2.20, ikinci kalite salatalıkların fiyatı 90 kuruş, üçüncü kalite salatalık fiyatları da 40 kuruş civarında idi. Her şeye zam geldiği halde üreticinin eline geçen fiyatlar yerinde sayıyor" dedi.


Hava şartlarının da olumsuz seyrettiğine ve nem nedeniyle bitkinin gelişemediğine dikkati çeken Yusuf Şahan, daha sonra şunları kaydetti:


"Salatalıkta tohum ve işçilik maliyetleri yüksektir. Bu yıl havanın yağışlı geçmesi nedeniyle mildiyö hastalığı ile mücadele etmek zorunda kaldık. İlaç atamıyoruz; çünkü kalıntı nedeniyle ihracattan geri dönüyor. Yağışların ardından sıcaklar da aniden bastırınca bitki kavruldu. Böyle giderse salatalık üretimi bölgede iyice azalır."


Salatalık toplayan üreticiler de, salatalık üretiminin çiftçiye artık yük olmaya başladığını belirterek, çiftçinin üretimden para kazanamadığından yakındı.




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