Turuncu Salyangoz Büyük Ödülü Seferihisar’ın

Cittaslow Uluslararası Bilim Komitesi Koordinatörü Guiseppe Roma başkanlığında, Başkan Stefano Pisani, Genel Sekreter Pier Giorgio Oliveti ve Web Müdürü Luca Filippetti’den oluşan komite, dünyanın dört bir yanındaki Cittaslow’lardan gelen projeleri değerlendirdi. Komite, dört temel Cittaslow kriterini gözeterek seçimini yaptı. Projelerde ayrıca “Cittaslow felsefesinin geliştirilmesi”, “Sosyal gelişime katkı”, “Cittaslow ağında diğer üyelerle paylaşılabilme potansiyeline sahip iyi uygulamaların geliştirilmesi”, “Projenin ölçüsü”, “İnsan faktörü ve yatırım özelliklerine uygunluğu” değerlendirmeye alındı.

Değerlendirmenin ardından 5 tam puan alan tek proje olarak, Seferihisar Çocuk Belediyesi’ne “Turuncu Salyangoz Ödülü” verildiği açıklandı. Ödülün değerlendirmesinde; projenin Cittaslow kriterlerine tam uyum gösterdiği ve kent yaşamı kalitesi politikalarına uyduğu belirtildi.

Ödülü almaları nedeniyle çok mutlu ve heyecanlı olduğunu belirten Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Bu ödül bizim için çok anlamlı oldu. 2009 yılında Cittaslow olmamızla beraber iki hedef koyduk önümüze. Bunlardan biri dünyanın en başarılı Cittaslow’larından biri olmak ve projelerimizle örnek gösterilmek, diğeri de Sakin Şehir ağını tüm Türkiye’ye yaymak. Şimdi iki konuda da geldiğimiz nokta bizi gururlandırıyor ve çalışma istediğimizi arttırıyor” dedi.

“Çocuklar bugünün bireyleri”

Ödül aldıkları Çocuk Belediyesi ile ilgili de konuşan Başkan Soyer, “Bize göre çocuklar sadece yarının büyükleri değil, aynı zamanda bugünün bireyleri ve yaşam ortaklarımız. Bu vizyon doğrultusunda, ilçede yaşayan çocuklar için sadece çocuk parkı, spor okulları yapan bir belediye olmayı içimize sindiremedik. Onların belediye hizmetlerinde de söz sahibi olmasını temin eden bir ortam oluşturmaya gayret ettik. Seçimle gelen bir Çocuk Belediye Başkanımız ve Meclis Üyelerimiz var. Bu çocuklar belediye yönetiminde söz sahibi olsunlar istiyoruz. Çocuk Belediyesi çocukların aktif olarak yönetime katılmasını, çözüm geliştirmesini, aktif yönetişim, tolerans ve birlik duygusu içinde görüşlerini ifade etmelerini sağlayan bir kurum olarak işliyor. Çocuklar, kendilerine ayrılan atölyeler, toplantı odaları, mini amfi tiyatro, park ve spor alanları olan kampüste okul sonrası saatlerini değerlendirebiliyor. Çocuk Belediyesi’ne yaklaşık bin çocuk katılıyor ve tiyatro, modern dans, halk dansları, akıl oyunları, resim, keman, çello, piyano ve koro gibi 17 farklı branşta eğitim alıyor. Ayrıca, ‘Çocuk için arkeoloji’, ‘Çocuk için antropoloji’, ‘Sosyoloji’ vb. alanlarda atölye çalışmaları yapılıyor. Çocuk Belediyesinde Milli Eğitim müfredatında yer almayan konularda, çocukları istek ve yeteneklerine göre donatmaya ve birer dünya vatandaşı olarak yetiştirmeye çalışıyoruz. Bu projemizin ödül alması da bizleri çok mutlu etti. Çocuk Belediyesi’nin tüm şehirlerimize örnek olmasını diliyorum” diye konuştu.

Ödül Komitesi ayrıca, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinden Mehmetçik, Çin’den Yaxi ve Güney Kore’den Wando şehirlerini ödüle layık gördü.