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04 Aralık 2017 12:03

Twitter’da başlayan iddia yeşil sahada bitti

Öğrencileriyle samimi ve yakın bir diyalog geliştiren Ege Üniversitesi Rektörü Prof.

Twitter’da başlayan iddia yeşil sahada bitti

04 Aralık 2017 12:03

Dr. Necdet Budak, sosyal medyadan da gençlerle yakın iletişimini sürdürüyor. Geçtiğimiz günlerde gençlerin Prof. Dr. Budak’a Twitter’dan yaptıkları iddialı maç çağrısına rektörden aynı dozda olumlu bir cevap geldi. Böylece Twitter’da başlayan iddialaşma yeşil sahada bitti.


Hafta içinde öğrencilerin iddialı maç çağrısına olumlu yanıt veren Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, gençlerle hafta sonu Ege Üniversitesi Öğrenci Köyü Halı Sahasında buluştu. Öğrenci konseyi takımı, Ege Üniversitesi personeli takımı ile karşı karşıya geldi. Gençliğinde amatör takımlarda futbol oynayan ve hala her hafta düzenli olarak futbol oynamayı sürdüren Prof. Dr. Budak’ın bu özelliğini bilmeyen gençler maçta rektör hocalarının performansı karşısında adeta çaresiz kaldı. Karşılaşmadan Rektör Prof. Dr. Budak’ın takımı 13-2 galibiyetle ayrıldı.


Maç öncesinde Ege Üniversitesi Öğrenci Topluluklarını da ziyaret eden Prof. Dr. Budak, gençlerle keyifli bir gün geçirdi. Öğrencilerle ayrı ayrı ilgilenen Prof. Dr. Budak, imkanlar dahilinde öğrencilerin ve toplulukların isteklerine yanıt vermeye devam edeceklerini söyledi.


Ziyaretten memnun kaldıklarını ifade eden gençler, Prof. Dr. Budak’a göreve geldiği ilk günden bu yana öğrencilerin taleplerini hep göz önünde bulundurması ve çözüm odaklı bir tutum sergilemesinden duydukları memnuniyeti ifade etti. Öğrenci topluluğu üyelerine çalışmalarında başarılar dileyen Prof. Dr. Budak, öğrencilerle günün anısına hatıra fotoğrafı çektirdi.


Ege Üniversitesi Öğrenci Köyünde kalan görme engelli bir öğrenciyle de yakından ilgilenen ve isteklerini dinleyen Rektör Prof. Dr. Budak, “Engelli öğrencilerimizin daha uygun koşullarda eğitim görmeleri önceliğimizdir. En kısa sürede Öğrenci Köyüne kabartmalı sarı şeritleri döşeme sözünü veriyorum. Engelli öğrencilerimizin eğitim, yerleşke ve yurt yaşamları sırasında engelleri nedeniyle karşılaşacakları zorlukları en aza indirmek ve engelleri ortadan kaldırmak temel amacımızdır. Engellilerin her zaman yanlarında olmalıyız. Unutmayalım, engelleri kaldırmak hepimizin görevidir” dedi.




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