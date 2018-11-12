Üç düşükten sonra 'yaşamaz' denilen 510 gramlık bebekten iyi haber

Üç çocukları olan Selma ve Osman Çelik çiftinin, Tepecik Eğitim Araştırma Hastanesinde 22 haftalıkken 510 gramlık bebekleri dünyaya geldi. Üç düşük bebekten sonra dördüncü çocuklarını da kucaklarına alamayan çift, soluğu İzmir Özel Can Hastanesi Yeni Doğan Bakım Yoğun Bakım Servisinde aldı. Serviste hayata tutunan 510 gramlık Çelik bebek, 111 gün süren mücadelenin ardından taburcu olarak, yaşama tutundu.

İnşaat işçisi baba Osman Çelik, bebeklerinin yaşadığına inanamadıklarını söyleyerek, "Biz 22 haftalık doğduğu için yaşayacağını sanmıyorduk. Bu bebeğin yaşaması için Dr. Cem Çiçek ve ekibi inanılmaz çaba sarf ettiler. Yoğun Bakım sürecinde de çok zorlu günler geçirdik. Her gün bebeğin yaşaması için dua ettik. Şimdi evimize götürmenin mutluluğunu yaşıyoruz" diye konuştu.

Yeni Doğan Yoğun Bakım Servisi Sorumlusu Uzman Dr. Cem Çiçek ise literatürde 22 haftalık doğan, 500 gramlık bir bebeğin sağlıklı yaşama ihtimalinin çok düşük olduğunun altını çizerek, sözlerine şöyle devam etti:

"Hayatla bağdaşmayan bir doğum haftasında 22 haftalıkken doğan Çelik bebeğin, yaşama ihtimali çok düşüktü. Bir kaç kere ölüm tehlikesi de geçirmesine rağmen, Çelik bebek de biz de vazgeçmedik. Bugün 2 kilo 350 gram olan bebeğimizi, hiçbir şeyi olmadan, normal doğmuş bir bebek gibi taburcu ediyoruz. 111 gün süren bu mücadeleyi kazandığımız için çok mutluyuz."

Bebeğin annesi Selma Çelik ise bebeğinin üzüntüsünden sütünün kesildiğini kaydederek, daha önce de 3 aylıkken, 4 aylıkken bebeklerini kaybettiğini dile getirdi. 3 çocuk annesi Selma Çelik, 4. çocuklarının da yaşama ihtimali olmayacağını düşünürken, iyi bakımla yaşama tutunarak, bebeklerinin kendilerini bile şaşırttığını söyledi.