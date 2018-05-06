‘Üç fidan’a anma

yılında Buca’da ’Üç Fidan’ anıtı önünde anıldı. Ellerinde meşalelerle Üç Fidan anıtına yürüyen yüzlerce İzmirli, idam saati olan 04.00’de anıt önünde toplanıp anma töreni gerçekleştirdi.

Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan ve Yusuf Aslan, 1972’de Cebeci Sivil Kapalı Cezaevi’nde idam edildikleri saatte Buca’daki Üç Fidan anıtı önünde anıldı. Sabah saat 03.30’da Buca Tenis Kulübü önünde toplanan yüzlerce İzmirli, ellerinde meşalelerle Üç Fidan anıtına marşlar eşliğinde yürüdü. Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan ve Yusuf Aslan’ın 46 yıl önce idam edildikleri saat 04.00’de Üç Fidan anıtına ulaşan İzmirliler, anıta kırmızı karanfil bırakıp türkülerle andı.

Anma törenine; CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, CHP Buca İlçe Başkanı Kasım Akdağ, Buca Belediye Başkan Yardımcısı Murat Işık, CHP İl Gençlik Kolları Başkanı Ozan Uyan, 68’liler platformu üyeleri ve çok sayıda İzmirli katıldı. Deniz Gezmiş ve arkadaşlarını anlatan video gösterisinin ardından anma törenine katılan kitle temsilcileri tek tek söz aldı. Anma töreninde konuşan Buca Belediye Başkan Yardımcısı Murat Işık, Deniz Gezmiş ve arkadaşlarının verdiği tam bağımsızlık mücadelesinin takipçisi olacaklarını söyledi. CHP İl Başkanı Deniz Yücel, "Bu yürekli gençler böylesi bir cezayı hak etmediler. Bizler de aynı cesaretle, hiç yılmadan mücadeleyi sürdüreceğiz. Bizim mücadelemiz kişilerle değil, zihniyetledir ve bu mücadele hiç bitmeyecektir” dedi.