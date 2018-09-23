Üç yeni sakin şehir geliyor

Cittaslow (Sakin Şehir) Koordinasyon Kurulu Toplantısı İtalya Torino'da yapıldı. Cittaslow Genel Başkan Yardımcılığı ve Cittaslow Türkiye Koordinatörlüğü görevlerini bir arada yürüten Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer toplantının sonunda açıklamalar yaparak üç yeni Cittaslow adayının dosyalarını genel başkana teslim ettiğini söyledi.

Torino Ticaret Odası'nın ev sahipliği ve desteğiyle Ticaret Odası Salonu'nda yapılan toplantıda Hollanda ve Almanya'dan yeni üyelerin kabulü yapıldı. Hollanda'dan Gulpen-Mitten ve Almanya'dan Michelstadt alkışlarla sertifikalarını aldı. Hollanda 12, Almanya ise 18 üyeye çıkmış oldu. Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer, Cittaslow Türkiye ağına katılmak için kendilerine başvuru yapan, yerinde denetlenen ve dosyaları hazırlanan üç kent; Muğla Köyceğiz, Bitlis Ahlat ve Erzincan Kemaliye'nin başvurularını gerçekleştirerek adaylık dosyalarını teslim ettiğini bildirdi.

Köyceğiz, Ahlat ve Kemaliye 'Sakin Şehir' oluyor

Toplantının ardından açıklamalar yapan Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer şunları söyledi: "Toplantıda, Türkiye'den üç kentimizin başvuru dosyalarını sundum. Üçü de birbirinden güzel ve bu unvanı hak eden kentlerimiz. Yüksek puanlarla birliğe kabul edileceklerine inanıyorum. Adaylarımızın kabulü ile Türkiye'deki üye kent sayısı da 18'e çıkmış olacak. Cittaslow'lar cenneti olarak, bütün dünyanın en güzel Sakin Şehirleri Türkiye'den çıkacaktır. Muğla Köyceğiz, Bitlis Ahlat ve Erzincan Kemaliye (Eğin), Türkiye'nin biblo gibi kentleridir ve mutlaka en başarılı Cittaslow uygulama örneklerini sergileyeceklerdir.

Kıbrıs'ta buluşulacak

Başkan Soyer, Eşit ve Sürdürülebilir Mutluluk için Kentler ve Bölgeler Birliği'nin kurulması çalışmaların ağırlıklı olarak konuşulup tartışıldığı toplantıda iki önemli öneride bulunduğunu belirtti. Soyer, "Birincisi 22 Haziran 2019'da Orvieto'da yapılacak genel kurulun temasının “çocuk” olmasını teklif ettim ve teklifim kabul edildi. Böylece, çocukların gözünden Sakin Şehir felsefesi ve ilkeleri gündeme gelecek, her ülke ağı ve tüm Sakin Şehirler kendi kentlerinde bu konuda ne yaptıklarını birbirleriyle paylaşacaklar. Seferihisar'ın Çocuk Belediyesi en iyi örnek olarak seçildiği için, Seferihisar'ın deneyimi bu vesileyle masaya yatırılacak ve Seferihisar, adeta genel kurulun başrolünde sahne alacak. İkinci önerim de 2020 Haziran ayında yapılacak genel kurula Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ev sahipliği yapması yönünde oldu. Önerim alkışlarla karşılandı. Tayvan, Çin, Almanya, Güney Kore, Norveç, Hollanda, İtalya, Fransa, Belçika, İspanya ve Kuzey Kıbrıs'tan belediye başkanları ve diğer yetkililerin katıldığı toplantı son derece verimli geçti. Hem Kuzey Kıbrıs'a hem ülkemize faydalı olacak kararları hep birlikte aldık" dedi.