UEFA Gençlik Ligi: Altınordu-U19: 1 - HJK Helsinki-U19: 1

Altınordu U19 takımı, UEFA Gençlik Ligi ilk tur ilk maçında konuk ettiği Finlandiya'nın HJK Helsinki U19 takımı ile 1-1 berabere kaldı. Rövanş maçı ise 24 Ekim'de Helsinki'de oynanacak. Karşılaşmayı Ümit Milli Takım Teknik Direktörü Vedat İnceefe de takip etti.

Stat: Bornova

Hakemler: Furkat Atazhanov, Azamat Akhmetov, Darkhan Tulegenov

Altınordu U19: Muhammed Taha Tepe, Onur Taha Takır, Şahan Akyüz, Aykut Çolakoğlu, Mustafa Hakkı Peker, Atalay Yıldırım (Berkehan Biçer dk. 68), Egehan Gök, Metehan Yılmaz, Berkin Taşkın (Altar Han Hidayetoğlu dk. 85 ?), Berkay Görmez (Fatih Ateş dk. 85 ?), Embiya Ayyıldız (Kadir Yurttadur dk. 65)

HJK Helsinki U19: Rasmus Leislahti, Samu Laitinen, Valtteri Vesiaho, Johannes Kytila, Tuomas Ollila, Otto Ollikainen, Tomni Jantti, Santeri Vaananen, Enoch Banza, Eetu Vertainen, Jyri Kiuru (Julius Tauriainen dk. 62)

Goller: Berkay Görmez (dk. 56 pen.) (Altınordu), Tommi Jantti (dk. 86) (HJK Helsinki)

Kırmızı kart: Aykut Çolakoğlu (dk. 66) (Altınordu)

Sarı kartlar: Berkay Görmez (Altınordu), Valtteri Vesiaho, Otto Ollikainen, Toumas Ollilia (HJK Helsinki)