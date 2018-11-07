UEFA Gençlik Ligi: Altınordu U19: 2 - Montpellier U19: 4

UEFA Gençlik Ligi Elemeli 2.
Tur ilk maçında Altınordu sahasında Fransız temsilcisi Montpellier'e 4-2 mağlup oldu.
Stat: Bornova
Hakemler: Denys Shurman, Andrii Skrypka, Valentyn Kutsev
Altınordu: Taha Tepe, Hakkı Peker, Berkehan Biçer, Şahan Akyüz, Taha Takır, Egehan Gök, Berkin Taşkın (Barışcan Altunbaş dk. 73), Metehan Yılmaz, Berkay Görmez, Fatih Ateş (Altarhan Hidayetoğlu dk. 67), Kadir Yurttadur
Yedekler: Enes Kalyoncu, Embiya Ayyıldız, Özkan Yılmaz, Atalay Yıldırım, Atalay Gürel
Teknik Direktör: Ekrem Kaya
Montpellier: Ichalalen, Carbonero, Vidal, Benchama, Cidolit, Ammour, Adouyev (Choutier dk. 90 ?), Chotard (Ghilas dk. 77), Vercruysse (Scordato dk 46), Robert (Vargas dk 90), Badu
Yedekler: Cozzella, , Morales, Manseri
Teknik Direktör: Frederic Garny
Goller: Berkay (dk 38), Kadir (dk 58) (Altınordu), Berkehan (dk. 11 k.k.), Badu (dk. 42 ve 86), Benchama (dk. 88) (Montpellier)