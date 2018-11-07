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UEFA Gençlik Ligi: Altınordu U19: 2 - Montpellier U19: 4

UEFA Gençlik Ligi Elemeli 2.

Tur ilk maçında Altınordu sahasında Fransız temsilcisi Montpellier'e 4-2 mağlup oldu.



Stat: Bornova


Hakemler: Denys Shurman, Andrii Skrypka, Valentyn Kutsev


Altınordu: Taha Tepe, Hakkı Peker, Berkehan Biçer, Şahan Akyüz, Taha Takır, Egehan Gök, Berkin Taşkın (Barışcan Altunbaş dk. 73), Metehan Yılmaz, Berkay Görmez, Fatih Ateş (Altarhan Hidayetoğlu dk. 67), Kadir Yurttadur


Yedekler: Enes Kalyoncu, Embiya Ayyıldız, Özkan Yılmaz, Atalay Yıldırım, Atalay Gürel


Teknik Direktör: Ekrem Kaya


Montpellier: Ichalalen, Carbonero, Vidal, Benchama, Cidolit, Ammour, Adouyev (Choutier dk. 90 ?), Chotard (Ghilas dk. 77), Vercruysse (Scordato dk 46), Robert (Vargas dk 90), Badu


Yedekler: Cozzella, , Morales, Manseri


Teknik Direktör: Frederic Garny


Goller: Berkay (dk 38), Kadir (dk 58) (Altınordu), Berkehan (dk. 11 k.k.), Badu (dk. 42 ve 86), Benchama (dk. 88) (Montpellier)

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