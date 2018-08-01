Ufuk Mahallesi Kapalı Pazaryeri açılışına görkemli tören

Ufuk Mahallesi Çok Amaçlı Kapalı Pazar Yeri düzenlenen coşkulu törenle açıldı.

2018’in ikinci yarısında hemen hemen her hafta bir açılış töreni yapmaya hazırlanan Buca Belediyesi, kurdele kesme furyasını Ufuk Mahallesi Kapalı Pazaryeri ile başlattı. ’Bir Gün Değil Her Gün Yaşayan Pazaryeri’ düşüncesiyle inşa edilen, bünyesinde büfeden ibadethaneye, bebek bakım odasından spor ünitelerine birçok üniteyi barındıran Ufuk Çok Amaçlı Kapalı Pazaryeri coşkulu törenle açıldı Törene, CHP İzmir Milletvekili Atilla Sertel, Buca Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Turan Yazgan, İzmir Pazarcılar Esnafı Odası Başkanı Hamdin Erişen, Otokent Başkanı Feyzi Demir, DİSK Bölge Temsilcisi Memiş Sarı, meclis üyeleri, muhtarlar, sivil toplum kuruluşları ve çok sayıda Bucalı vatandaş katıldı.

“En kaliteli mallar gelecek”

Ufuk Mahallesi Muhtarı Osman Ertan açılış töreninde yaptığı konuşmada mahallelerine modern bir tesis kazandırdığı için Buca Belediye Başkanı Levent Piriştina’ya teşekkür ederken, İzmir Pazarcılar Esnafı Odası Başkanı Hamdin Erişen,” Bu pazaryeri hem halkımız hem de pazarcı esnafımız için çok değerli. Ben de 5000 pazarcı esnafı adına bu pazara en kaliteli malları getirip hizmet edeceğimize söz veriyorum” dedi.

Haftanın 7 günü yaşayan pazarlar

Vatandaşların coşkulu alkışları eşliğinde kürsüye gelen Buca Belediye Başkanı Levent Piriştina, “ Hizmette güneş yine Ufuk’tan doğuyor. İlk modern kapalı pazaryerini Ufuk’ta açıyoruz. Size ve bize yakışır bir pazaryeri kazandırdık” sözleriyle başladığı konuşmasında, 4400 metrekarelik alanda inşa edilen; 280 Pazar tezgahı alanı, zabıta amirliği, depo, büfe, mescit, wc, bebek bakım odası ünitelerinin de bulunduğu kapalı pazar yerinin, bölge halkının basketboldan voleybola kadar birçok sporu yapabileceği düzenlemelerle kompleks bir yapı olarak inşa edildiğini söyledi. Ufuk Mahallesi ve çevre bölgelerin çocuk ve gençlerine de müjde veren Başkan Piriştina, 15 gün içinde İşçi Evler spor sahasının inşasına başlayacaklarını açıkladı. İnşası devam eden Buca Çarşı projesinin 15 Ekim’de, Adatepe Kapalı Pazaryeri’nin 15 Kasım’da, Ova Kapalı Pazaryeri’nin ise 30 Kasım’da tamamlanacağını açıklayan Başkan Piriştina, 1 Aralık’a gelmeden bütün modern kapalı pazaryerlerinin hizmete geçirileceğini söyledi.

“Belediye başkanlarımız onur kaynaklarıdır”

Ufuk Mahallesi Çok Amaçlı Kapalı Pazaryeri açılış törenine katılan CHP İzmir Milletvekili Atilla Sertel ise yaptığı konuşmada CHP’li belediye başkanlarından övgüyle bahsetti, gurur duyduğunu söyledi. Sertel, “Bizim belediye başkanlarımız onur kaynaklarıdır. Bu pazaryeri gibi birbirinden değerli ve kıymetli kalıcı yatırımları yapmanın gayreti içindeler. Üstelik Ankara’dan hiç destek almadan hizmet vermenin gayreti içindeler. Onlara yürekten teşekkür ediyorum, alkışı hak ediyorlar “ diye konuştu.

Bucalılar Cevdet Bağca ile coştu

Konuşmalarının ardından Başkan Piriştina, davetlilerle birlikte Ufuk Mahallesi Kapalı Pazaryeri’nin açılışını alkışlar eşliğinde yaptı. Törenin sonunda sahne alan Cevdet Bağca ve Hikmet Bakan sevilen şarkılarını Bucalılarla birlikte seslendirdi.