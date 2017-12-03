Ufuk Mahallesine kapalı pazaryerinin temeli atıldı

2018’in ilk iki ayını da içine alacak sürede hemen hemen her hafta bir temel atma veya açılış töreni yapmaya hazırlanan Buca Belediyesi, Ufuk Mahallesi Kapalı Pazaryeri’nin temelini düzenlenen törenle attı. Türk Halk Müziği sanatçısı Turgay Başyayla’nın konseriyle renklenen temel atma töreninde konuşan Buca Belediye Başkanı Levent Piriştina, Fırat ve Adatepe Mahallelerine yapılacak pazaryerlerinin temel atma törenleri için de tarih verdi.

Ufuk Mahallesi Kapalı Pazar Yeri’nin temeli düzenlenen coşkulu törenle atıldı. Törene, Buca Belediye Başkanı Levent Piriştina, CHP Buca İlçe Başkanı Çağdaş Kaya, Otokent Başkanı Feyzi Demir, meclis üyeleri, muhtarlar, sivil toplum kuruluşları ve çok sayıda Bucalı vatandaş katıldı.

Törenin açılış konuşmasını yapan Ufuk Mahallesi Muhtarı Osman Ertan, mahallelerine çok amaçlı böylesi modern tesis kazandırmak için adım atan Buca Belediye Başkanı Levent Piriştina’ya teşekkür etti.

Haftanın yedi günü yaşayan pazarlar

Vatandaşların coşkulu alkışları eşliğinde kürsüye gelen Buca Belediye Başkanı Levent Piriştina, “Hizmette güneş yine Ufuk’tan doğuyor” sözleriyle başladığı konuşmasında, 4410 metrekarelik alanda inşa edilecek ve pazarcı lokali, zabıta amirliği, mescit, wc, bebek bakım odası ünitelerinin de bulunacağı kapalı pazar yerinin, bölge halkının basketboldan voleybola kadar birçok sporu yapabileceği düzenlemelerle kompleks bir yapı olarak inşa edileceğini açıkladı. Piriştina, “Pazar yerleri haftanın bir ya da iki günü aktif oluyor. Bu Pazar alanlarını Pazar kurulum günleri haricinde çocuklarımızın gençlerimizin spor yapabilmesi için düzenleyelim dedik. Bu düşüncelerle çok amaçlı kullanım fonksiyonuyla mevcut pazar yerlerimizi dönüştürüyoruz. Bundan sonra temelini attığımız her pazar yerini de mutlaka haftada 7 gün mahalle halkına hizmet eder hale getireceğiz. Çocuklarımız, gençlerimiz bu Pazar yerlerinde ücretsiz spor dersleri alacaklar” diye konuştu.

Başkan Piriştina, Ufuk Kapalı Pazar Yeri temel atma töreninde müjdeli haberler de verdi. Kapalı ve çok fonksiyonlu Pazar yeri projelerini genişleterek Buca geneline uygulayacaklarını söyleyen Başkan Piriştina, 25 gün sonra Fırat Mahallesi’nin, Ocak ayının 3 haftası da Adatepe Mahallesi’nin kapalı pazar yerlerinin temelini atacaklarını açıkladı.

Konuşmalarının ardından Başkan Piriştina, muhtarlar ve meclis üyeleriyle birlikte Ufuk Mahallesi Kapalı Pazaryeri’nin temelini attı.

Törenin sonunda sahne alan Türk Halk Müziği’nin sevilen ismi Turgay Başyayla’nın coşkulu türkülerine eşlik eden Bucalılar modern bir tesise kavuşmanın mutluluğunu hep birlikte paylaştı.