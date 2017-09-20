Uğur Okullarından İzmir Karşıyaka’ya büyük yatırım

Uğur markasının yarım asırlık deneyimi, vizyonu ve uluslararası başarısıyla Karşıyaka’da hizmet verecek Uğur Okulları, Karşıyaka Örnekköy Kampüsünde öğrencilerle buluşacak.

Uğur Okulları, Karşıyaka Örnekköy Kampüsü ile yatırımlarına bu yıl bir yenisini daha ekleyerek, İzmir’deki toplam okul sayısını 5’e ulaştırdı. Yeni eğitim öğretim dönemi heyecanını eğitimci, öğrenci ve velilerle birlikte kutlamak üzere düzenlenen açılış törenine Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları (BUEK) Başkanı Enver Yücel, Uğur Okulları Genel Müdürü Nevzat Kulaberoğlu, İzmir Vali Yardımcısı Erol Türkmen, İzmir İl Emniyet Müdür Yardımcısı Bülent Balta, Karşıyaka İlçe Emniyet Müdürü Soner Özbaşı, İzmir İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Şemsettin Ünal, Uğur Okullarının genel müdür yardımcıları ve eğitim yöneticileri ile öğretmenler, veli, öğrenci ve basın mensupları katıldı.

Tören, Karşıyaka Örnekköy Kampüsü 5-B sınıfı öğrencisinin sergilediği bale gösterisi ve Uğur Okulları “Anadolu Rüyası” halk dansları performası ile başladı. Açılış töreninde konuşma yapan BUEK Başkanı Enver Yücel, Gaziler Günü dolayısıyla gazilerin kahramanlıklarına değinerek ve şehitleri anarak sözlerine başladı. Enver Yücel konuşmasında, “Değerli ilimiz İzmir’e henüz yeni geldik ama kısa sürede biz İzmir’i tanıdık, İzmir de bizi. Önümüzdeki dönemlerde nitelikli bir şekilde büyümeye devam edeceğiz. Temelini Uğur Okullarının oluşturduğu Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları, bu sene 50. yılını kutluyor. 50 yıldır yalnızca eğitim hizmeti veriyoruz, öncü adımlar atarak Türk eğitim sistemine katkıda bulunmaya çabalıyor, destek oluyoruz. Yarım asırdır bu başarılarımızı daimi kılabilmemizin temelini, kurucumuz Ulu Önder Atatürk’ün işaret ettiği muasır medeniyetler seviyesinden hiç ayrılmamız oluşturuyor. Eğitimi kurumlarımızda tek tipleştirmememiz, çeşitlendirmemiz gerekiyor. Biz de öğrencilerimizi seçerken onların akademik ve bireysel becerilerinin yanı sıra sanat, spor gibi farklı alanlardaki deneyimlerini dikkate alıyoruz. Öğrencilerimizi bizler seçerek, içeriklerimizi ve eğitimimize de bu doğrultuda kurguluyoruz” dedi.

“Uğur Okulları öğrencilerini geleceğe hazırlıyor”

Karşıyaka Örnekköy Kampüsü lansmanının açılış konuşmasını gerçekleştiren Uğur Okulları Genel Müdürü Nevzat Kulaberoğlu da Türkiye genelinde açılacak 28 yeni yatırımdan bir tanesinin Karşıyaka Örnekköy Kampüsü olduğunu belirterek, İzmir’de eğitim alanında öncü adımlar atmaya hazırlandıklarını söyledi. Kulaberoğlu, “Yarım asırlık başarı geleneğimizi devam ettireceğimiz Karşıyaka Örnekköy Kampüsümüzü, İzmir ilimize kazandırmış olmanın gururunu yaşıyoruz. Öğrencilerimize hem fiziki şartları hem de eğitmen kadrosu ile mükemmel bir eğitim öğretim hizmeti sunacağız. 6 bin metrekarelik kapalı alanı, 3 bin 500 metrekarelik açık alanı ve 28 dersliği ile STEM laboratuvarları, Uğur Sınava Hazırlık Merkezi, konferans salonu, açık ve kapalı spor alanları, çeşitli etkinlik alanları ve atölyeleri içerisinde barındıran Garaj konseptimiz gibi birçok imkana sahip olan çok güzel bir kampüs oluşturduk. Velilerimizin Uğur’a emanet ettiği çocuklarımıza kendi çocuğu gibi eğitim verecek olan öğretmenlerimizle güçlü bir kadro kurduk” diye konuştu.

Eğitim yaklaşımında dört dili çok önemsediklerini ifade eden Kulaberoğlu, “Birincisi anadil, yani Türkçemiz. Anadilini çok iyi bilen ve kullanabilen bireyler her alanda başarılı olabilirler. İkincisi bilim dili olan Matematik. Matematikte başarılı bireyler bilim yapabilir, bilim üretebilir. Üçüncüsü global dünyada iletişimin en temel dillerden biri olan İngilizce. Dördüncüsü ise teknolojinin dili olan kodlama ve yazılım dilidir. Bugün okul öncesi öğretimi için bize emanet edilecek bir çocuğumuz, yaklaşık 2035 yılında iş hayatına atılacak. 2035 yılında dünyamızın, ekonominin, teknolojinin, siyasetin, eğitimin, sosyal hayatın nasıl olacağını tam anlamı ile kestirmek çok zor. Eğitimciler ve Uğur Okulları olarak en önemli görevimiz, öğrenciye bilgi aktarımı kadar, yaşayacağı çağda ihtiyacı olacak temel becerileri onlara kazandırmaktır. Biz tüm okullarımızda öğrencilerimizi geleceğe hazırlıyor, eğitim sistemimizi bu doğrultuda kurguluyoruz” diye konuştu.

“TEOG süreci ile ilgili yeni yaklaşım ve uygulamalar geliştiriyoruz”

Gündemde olan TEOG sınavının kaldırılması ile ilgili süreci de değerlendiren Nevzat Kulaberoğlu, “Biliyorsunuz gündemimizde TEOG var. Uğur markası, 50 yıllık deneyimi, vizyonu ile TEOG’un kaldırılması sürecine yeni yaklaşım ve uygulamalar geliştirerek bizzat dahil olmaktadır. Her zaman olduğu gibi öğrencilerimizi mağdur etmeyecek şekilde yeni sürece adapte olacaktır. Bizler de okullarımıza kabul sistemlerimizi geliştirmek üzere düzenli çalışmalar yapıyoruz. Öğrencilerimizin akademik başarılarına ek olarak farklı alanlarda da başarılarını ve yatkınlıklarını önemsiyoruz. Bu süreçte de onlara güçlü rehberlik hizmetleri sunarak en iyi şekilde yeni sisteme adaptasyonlarını sağlayacağız” şeklinde konuştu.

Karşıyaka Örnekköy Kampüsü açılış töreni, kurdele kesimi ile velilerin ve öğrencilerin coşkulu alkışları eşliğinde sona erdi.