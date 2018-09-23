Uğurlu: "Kemalpaşamıza adeta lig atlatık"

AK Parti Kemalpaşa İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen ilçe danışma kurulu toplantısına katılan Kemalpaşa Belediye Başkanı Arif Uğurlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın rahle-i tedrisatından geçtiğini belirterek, “Allah'a hamd olsun Cumhurbaşkanımızın liderliğinde millete hizmet etmek için çıktığımız bu kutlu yolda 4,5 yılda Kemalpaşamıza adeta lig atlatıp marka projeleri hayata geçirmenin mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.

AK Parti Kemalpaşa İlçe Danışma Kurulu toplantısı Kemalpaşa Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılan Muhsin Yazıcıoğlu kapalı-ısıtmalı olimpik yüzme havuzu ve kına konağı sosyal tesislerinde AK Parti İl Başkanı Aydın Şengül, Milletvekili Yaşar Kırkpınar, Kemalpaşa Belediye Başkanı Arif Uğurlu ve teşkilat mensuplarının katılımıyla yapıldı. Toplantıda katılımcılara hitap eden Belediye Başkanı Arif Uğurlu, 4,5 yıldan beri gece gündüz demeden hizmet etmek için çalıştıklarını kaydetti. Uğurlu, “2014 yılında göreve geldiğimizde burada olan herkes Kemalpaşa'nın ve Kemalpaşa Belediyesinin durumunu biliyordu. Ama şuan Allah'a şükür söz verip de yapmadığımız hiçbir iş yok. Hatta söz vermediğimiz birçok projeyi hemşehrilerimizin hizmetine kazandırdık. Derdimiz milletimize hizmet etmekti bunu başardık. Millete hizmet dışında hiçbir gaye için bu makamlara gelmedik. Kemalpaşa'da el değmedik yer, gidilmedik nokta ve sıkılmadık el bırakmadık. Bunları yapmaya da devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

“Hasbi olacağız”

Bundan önce olduğu gibi bundan sonrada hesap kitap peşinde değil, gönüllere girmek için milletle el ele gönül gönüle olacaklarını belirten Başkan Uğurlu, “Hesabi değil hasbi olacağız. Mahalle mahalle, kapı kapı gezip, kimseyi gücendirmeden liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı gibi gönüllere gireceğiz. 2019'da Kemalapaşamızda kaldığımız yerden devam edeceğiz” dedi.