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15 Nisan 2017 08:56

Uğurlu öğrenciler, okullarına ’Koruncuk Okulu’ unvanını getirtti

Bornova Uğur Anadolu Lisesi, sosyal sorumluluk projesi kapsamında Koruncuk Vakfı yararına düzenlediği kermes ile ’Koruncuk Okulu’ unvanı aldı.

Uğurlu öğrenciler, okullarına ’Koruncuk Okulu’ unvanını getirtti

15 Nisan 2017 08:56


Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumlarına bağlı Bornova Uğur Anadolu Lisesi Koruncuk Vakfına destek amacıyla ’Koruncuk İyilik Günü Kermesi’ düzenledi. Öğretmen, öğrenci ve velileri tarafından sosyal sorumluluk projesi olarak düzenlenen kermes okul bahçesinde yapıldı.


Proje ile ilgili bilgi veren Okul Müdürü Sunal Gürel Karapostal, korunmaya muhtaç çocukları “Her çocuk sevgiyle büyümeli” sloganı çerçevesinde sevgiyle büyüten, onları mutlu, eğitimli, iş sahibi bireyler olarak topluma kazandıran Koruncuk Vakfı’na, Bornova Uğur Anadolu Lisesi olarak destek vermek istediklerini ve bu amaçla kermes düzenlediklerini söyledi. Karapostal, “Tamamlanma çalışmaları süren çocuk köyüne okul olarak, eğitimciler olarak destek vermek istiyoruz. 450 öğrencimiz, eğitimcilerimiz ve velilerimiz ile 1 aydır bağışlar ve okul içinde çalışmalarımız var. Bu desteğimiz bugün ki etkinlikle sınırlı olmayacak. Sadece maddi anlamda değil, okul açıldıktan sonra kardeşleriyle bir araya gelmeleri, eğitim bursları verilmesi, yaz kampları hazırlanmasına kadar her türlü desteği vereceğiz. Türkiye’nin en güçlü eğitim kurumları olarak 140 adet Uğur okulumuzla.



Koruncuk Vakfı ile memleketimizin her yerinde birlikte çalışmalar yapacağız” dedi.


Koruncuk Vakfı Başkanı Işıl Nişli ise, 1992’den beri çocuk köyleri kurma hedefinde olan, Koruncuk Vakfının ikinci köyünün Urla Barbaros köyünde açılma hazırlığının sürdüğünü belirterek, “Bu köy İzmir’e çok yakışacak. Tüm İzmir son derece heyecanlı. Çok güzel destekler alıyoruz. Türkiye’nin, Ege’nin sahipleniyor olması çok güzel. 15 dönüm arazi üzerine yayılmış olan kampüsümüzün 5 dönümü kapalı mekanlardan oluşuyor. Tefrişatları ve bahçe düzenlemesi kaldı” şeklinde konuştu. Nişli, "orada bir köy var uzakta o köy, hepimizin köyü. Teşekkürler Uğur Okulları” diyerek sözlerini tamamladı.


Koruncuk Vakfı Başkanı Işıl Nişli, verilen destek nedeniyle Bornova Uğur Anadolu Lisesi Müdürü Sunal Gürel Karapostal’a okul adına Koruncuk flaması ve plaket verdi.




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