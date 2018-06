Uğurlu ve Kırkpınar’ın bayram mesaisi devam ediyor

Kemalpaşa’da resmi bayramlaşma programının ardından Belediye Başkanı Arif Uğurlu ve Milletvekili Adayı Yaşar Kırkpınar ile birlikte ilk önce ilçe merkezi ardından eskiden belde ve köy olan yeni mahalleleri gezerek vatandaşlarla bayramlaşmaya devam ediyorlar. İlçe merkezinde kahvehane ve mevlid programına katılıp vatandaşlarla bayramlaştıktan sonra Ören ve Vişneli mahallelerine geçen Uğurlu ve Kırkpınar burada ev ziyareti yapıp kahvehanelerde vatandaşlarla bayramlaştılar. Sadece bayramda değil her gün en az bir iki mahalle ziyareti yaptığını belirten Kemalpaşa Belediye Başkanı Arif Uğurlu, "Bayramlar, kardeşlik, yardımlaşma, kaynaşma duygularının üst seviyeye çıktığı; birlik ve beraberliğimizi pekiştirdiği için tarihimizde ve milletimizin hayatında her zaman mümtaz bir yere sahiptir. Bizler, bayramların ruhunu, bayramların vesile kıldığı kardeşlik duygularını uzun asırlar boyu içimize sindirmiş; bu atmosferi tüm yıla yaymış bir büyük medeniyetin temsilcileriyiz. Millet olarak bizler, gücümüzü medeniyetimizin değerlerinden; adaletten ve haktan alıyoruz. İnsanları şu veya bu sebeple ayırmadan, hiç kimseyi ötekileştirmeden, hiç kimseyi dışlamadan, birlik ve bütünlük içinde milletçe hep birlikte, emin adımlarla, kararlı adımlarla aydınlık bir geleceğe doğru yürümekteyiz. işte tamda bu sebeple bu bayramın bizim için çok ayrı bir önemi var. 24 Haziran’da gerçekleştirilecek olan seçimler önümüzdeki hafta pazar günü yapılacak. Bugün burada hem sayın Milletvekili adayımızla bayramınızı kutlama hem de ülkemizin bekası için bu seçimlerin önemini anlatmaya geldik. Ben başta Kemalpaşalı hemşerilerim olmak üzere vatanını, bayrağını, ezanını ve milletini seven bu necip milletin en doğru kararı vereceğine inanıyorum. Ancak biz yinede sizlere birtakım şeyleri anlatmakla mükellefiz. Milletvekili adaylarımız ile birlikte seçim karırı verildiği ilk günden bu güne kadar olduğu gibi bundan sonra da dilimiz döndüğünce sizlere bu seçimlerin önemini anlatmak için gece-gündüz demeden çalışacağız inşallah. Bu vesile ile bir kez daha Ramazan Bayramı’nızı tebrik ediyor, Bayramın tüm hanelere, tüm gönüllere, ülkemize, İslam dünyasına ve insanlığa, huzur, saadet, selamet getirmesini; İslam Alemiyle birlikte tüm insanlığa hayırlı olmasını Rabbimden temenni ediyorum" dedi.

Hak ile batılın seçimi

Kemalpaşa’da hemşerileri ile birlikte bir bayram daha geçirmenin mutluluğunu yaşadığını belirten Milletvekili adayı Yaşar Kırkpınar ise, bu bayram iki önemli görev ifa ettiklerini belirtti. Bunlardan birincisinin güzel ahlaktan olan bayramlaşma ziyareti olduğuna dikkat çeken Kırkpınar, "İkincisi ise bu vesile ile islam dünyasının umudu olan ülkemizde 24 haziranda gerçekleştirilecek olan seçimlerini önemini sizlerle paylaşmamızdır. Bugün ne ben nede bugüne kadar sizlerin karşısında hiç bir zaman bir siyasetçi gibi davranmayan Belediye Başkanım, sizlere siyaset anlatmak için gelmedik. Bizim derdimiz vatanımız, milletimiz, bayrağımız ve ezanımızdır. bizim derdimiz olan bunlar sizlerin de derdidir. Ama bunları sizlere anlatmak da bizim asli görevimizdir. 24 Haziran seçimleri, Hak ile batılın seçimi olacak. Cumhur İttifakına karşı tüm şer odaklarının birleşmiş olduğu, yan yana bulunmaktan imtina edenlerin, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a karşı sarmaş dolaş olduğu bir dönemden geçiyoruz. Türkiye’nin gelişmesini, büyümesini istemeyenlere karşı milletçe alacağımız zaferle, inşallah 25 Haziran sabahı daha güçlü, lider bir Türkiye sabahına uyanacağız” diye konuştu.

Güçlü lider güçlü meclis

24 Haziran’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a verilecek desteklerin aynı ölçüde AK Parti’ye de verilmesinin gerekliliğini ifade eden Kırkpınar, “Güçlü bir lider, güçlü bir meclisle birlikte çok büyük işleri hızlı bir şekilde uygulayacaktır. Bu anlamda Recep Tayyip Erdoğan’ı Cumhurbaşkanımız olarak yeniden seçerken, ona destek olacak güçlü bir AK Parti grubunu da meclise göndermemiz lazım. Vatandaşlarımız oylarını bu bilinçle kullanacak ve Cumhurbaşkanımız için AK Parti’yi de güçlü bir şekilde destekleyecektir” ifadelerini kullandı.