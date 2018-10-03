Ukraynalı mühendis cep telefonu çaldı, kameralardan enselendi

Ukraynalı bir gemi mühendisi, İzmir'in ünlü tatil merkezi Çeşme'deki marinada bulunan bir fast food işletmesinden cep telefonu çaldığı iddiasıyla yakalanarak tutuklandı. Şahsın kimliği önce kameralardan, sonra kredi kartı slipinden tespit edilirken, Çeşme polisi de mühendisi kısa sürede yakaladı.

Edinilen bilgiye göre, 1 Ekim Pazartesi günü meydana gelen olayda, Ukraynalı Gemi Mühendisi Çeşme Marina'da bulunan bir fast food işletmesine yiyecek siparişi vermek için girdi. Yiyecek siparişini veren Vyacheslav S. ödemesini kredi kartıyla yaptı. Vyacheslav S., yiyecek siparişinin hazırlanmasını beklerken, telaşla koşturarak işletmenin kasasına gelen bir müşteri, masasının üzerindeki telefonunun kaybolduğunu söyledi. Müşterinin şikayeti üzerine polise haber verildi. İhbar üzerine, Çeşme Polis Merkezi Amirliği ekipleri işletmeye gelerek kamera kayıtlarını inceledi.

Kredi kartı slipinden yakayı ele verdi

Kamera kayıtlarının incelenmesi sırasında, kasaya sipariş vermek için gelen Ukraynalı Gemi Mühendisinin yan cebine bir şey koyması ve cüzdanını arka cebinden çıkarması dikkatleri çekti. Müşterinin davranışlarını şüpheli bulan polis ekipleri, kredi kartı slipinden müşterinin adının Vyacheslav S. olduğunu belirledi. Otel kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, mühendisin otel kaydına rastlamadı. Ekipler, Çeşme Gümrüğü'nde görev yapan polis ekiplerine haber vererek, Ukraynalı adamın giriş çıkış kaydının olup olmadığının araştırılmasını istedi. Çeşme Gümrüğü'nde yapılan incelemede, söz konusu kişinin limanda bağlı olan 'Gemini' adlı tur gemisinde Gemi Mühendisi olarak görev yaptığını belirledi.

Çeşme Limanı'nda hırsızlık zanlısı olarak gözaltına alınan yabancı uyruklu adam, ifadesi alınmak üzere Çeşme Polis Merkezi Amirliği'ne getirildi. Vyacheslav S., ifadesinin alınmasının ardından Çeşme Adliyesine sevk edildi. Yapılan yargılanmanın ardından Ukraynalı gemi mühendisi tutuklanarak cezaevine gönderildi.