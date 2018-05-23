Ukraynalı sanatçı Lenna’dan Türk çocuklarına destek

Anastasiia Lenna, “Lenna Art Coin” markasıyla kendi tasarımlarından oluşan hediyelik eşyaları satarak özellikle çocuklara yardımlarda bulunuyor. 2015 yılında ülkesinde Miss Ukrayna seçilen Lenna, Türkiye’de yaşamaktan ötürü büyük memnuniyet duyduğunu söyleyerek, “18 yaşında resime olan yeteneğimin farkına vardım ve resim alanında eğitim gördüm. Sevgi ve yardım üzerine kurduğum hayatımda kanser hastası çocuklar için kampanyalar düzenledim. Geçmişte Suriyeli savaş mağduru çocuklar için kan bağışı kampanyası gerçekleştirdim. ‘Bir resim yap’ başlıklı projeyle de Kelebek Çocuklar için çeşitli maddi manevi desteklerde bulundum. 2018 Rotary Kulüp Bahar Şenliğinde çocuklara destek amaçlı kendi tasarım ve çizimlerimden oluşan bir dizi hediyelik eşya ve ürünü yardım amaçlı olarak satıp gelirini bağışladım” diye konuştu.

Bu yıl içinde kişisel sergi açmayı da düşünen Anastasiia Lenna, dileyenlerin tasarımları ile ayrıntılı bilgiye www.anastasiialenna.com adresinden ulaşabileceklerini de sözlerine ekledi.