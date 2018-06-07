Ulamış köyünün şarkısı yapıldı, klibinde köylüler oynadı

Şarkının klibini Seferihisar Belediyesi çekerken, klipte de Ulamış Köylüleri oynadı.

Seferihisar Belediyesi’yle ortak çalışmalar yürüten ve Ulamış köyünde keman ve çello dersleri veren kardeş sanatçılar Hakan Gürkan ve Handan Gürkan çok sevdikleri Ulamış köyü için “İçimdeki Ulamış” isimli bir şarkı yapmaya karar verdi. Şarkının sözü ve bestesi Hakan Gürkan tarafından yapıldı. Şarkının ortaya çıkmasının ardından, Seferihisar Belediyesi ekipleri, Ulamış Köyü Pazarı’nda sanatçılar ve köylüleri bir araya getirerek, şarkının klibini çekti.

Ulamış şarkısı, 6 Haziran Çarşamba akşamı Seferihisar Belediyesi tarafından Ulamış köyünde verilen iftar yemeğinde kemanda Handan Gürkan, çelloda Fazıl Hakan Gürkan ve piyanoda Cumhur Bakışkan tarafından çalındı ve solist Murat Duyan tarafından seslendirildi. Seferihisar Çocuk Belediyesi Ulamış Çocuk Atölyesi öğrencileri dans, keman ve çello ile şarkıya eşlik etti. Ardından şarkının klibi, köylülerle birlikte izlendi. Klip yoğun istek üzerine tekrar tekrar gösterildi.

"Çok duygulandım"

Gecede konuşan Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Muhteşem bir akşam yaşıyoruz. Ulamış köyümüzün artık bir şarkısı var. Hepimiz bu dünyadan göçüp gideceğiz ama bu beste nesilden nesile aktarılacak ve Ulamışlılar her daim bu şarkıyla ve kliple gurur duyacaklar. Ulamış, genciyle yaşlısıyla, kadınıyla çocuğuyla her şeyin en iyisine en güzeline layık. Onların mutluluğu, huzuru için canla başla çalışmaya devam edeceğiz. Çünkü Ulamış bizi hiç mahcup etmedi ve onun için ne yapsak az bulduk daha çoğunu yapmak gayreti içinde olduk. Bundan sonra da hep böyle olacak. Bu güzel ramazan akşamında, iftar sofrasında, böyle güzel bir hediye verdikleri için çok değerli sanatçılarımıza çok ama çok teşekkür ediyorum.” dedi.

Başkan Soyer, sanatçılara plaket vererek teşekkür etti.