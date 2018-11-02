Ulamışlı köylüler, beyaz perdede kendilerini izledi

İzmir'in Seferihisar ilçesinde bulunan Ulamış Köy Tiyatrosu'nun öyküsü beyaz perdeye taşındı. 19. Uluslararası Kısa Film Festivali'nde gösterilen filmi, oyuncular salonda izledi.

2017 yılının Ağustos ayında Ulamışlı köylüler tarafından kurulan Ulamış Köy Tiyatrosu, geride kalan sürede birçok şehirde sahneye çıktı. Tamamen köylülerin oluşturduğu tiyatro grubu, bu kez kendilerini beyaz perdede izledi. Tiyatronun oyuncularından Berkay Taşkan, Ulamış Köy Tiyatrosu'nun kısa belgeselini çekip yarışmaya katıldı. Yarışmada büyük başarı kazanan belgesel, 19. Uluslar Arası Kısa Film Festivali'nde gösterildi. Ulamışlılar da kendi belgesellerini izlemek için salonda yerlerini alırken, belgeselin bitişiyle salonda alkışlar koptu.

Belgeselin yönetmeni Berkay Taşkan, yereli evresele taşımak istediklerini söyledi. En büyük artılarının samimiyet olduğunu belirten Taşkan, “Tiyatroya oyuncu olarak başladım. Bu oluşumun içinde olduğum zaman bunun sinemaya aktarılması gerektiğini düşündüm. Herkes tüm samimiyetiyle bana destek verdi. Bizim amacımız bu işi beyaz perdeye aktarmaktı. Çok yoğun duygular yaşıyorum. Bu filmin beyaz perdede gösteriliyor olması gerçekten olağanüstü. Böylelikle tiyatrodan sinemaya da geçmiş olduk. Teknik olarak bazı sıkıntılar da yaşadık. Fakat bunları oyuncularımızın samimiyetiyle bunları aştık. Devamı gelecek. Oyuncularımızla kurmaca bir proje yapmak istiyoruz. Yereli evrensele taşımak en büyük hedefimiz. Bunu da köy insanının içinde bulunan sevgiyle yapacağız” dedi.

“Yaşasın tiyatro”

Tiyatronun oyuncularından olan 66 yaşındaki Huriye Delen, tiyatroyla bambaşka bir insan olduğunu söyledi. Delen, “Tiyatroya başladıktan sonra hayatım değişti. Çok güzel arkadaşlıklar kurdum tiyatro sayesinde. Kendimizi perdede görünce bambaşka bir duyguya kapıldım. Sağlığım el verdiği müddetçe tiyatroyu bırakmayacağım. Yaşasın tiyatro” ifadelerini kullandı.