Minibüsçülerin sorularını yanıtlayan Kocaoğlu, bu modelin Türkiye’ye örnek olacağını belirterek "Önceliğimiz şoför esnafının korunması ve varlığını sürdürmesidir" dedi.

Kemalpaşa ilçesini ziyaret ederek Otobüsçüler Kooperatifi ve Kemalpaşalılar Derneği üyeleriyle bir araya gelen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, toplu ulaşımda uzun süredir üzerinde çalıştıkları yeni modeli anlatıp görüş ve önerileri dinledi. Toplu taşıma hizmeti veren birlik ve kooperatiflerin Büyükşehir çatısı altında ve Büyükşehir kriterleriyle hizmet verecekleri yeni sistemin sadece İzmir’e değil, Türkiye’deki ulaşım sistemine yeni bir soluk getireceğini s&oum l;yleyen Başkan Kocaoğlu, "Şoför esnafı kardeşlerimiz hem işlerinin bozulmayacağı hem de daha disiplinli, daha düzenli çalışacakları ve daha çok kazanacakları bir sisteme dahil olacak" dedi. Büyükşehir Belediye Başkanı’na minibüsçü esnafından tam destek geldi.

Türkiye için örnek olacak

Başkan Kocaoğlu, Kemalpaşa Otobüsçüler Kooperatifi Başkanı Celal Çetin ve Kooperatif üyelerinin hazır bulunduğu toplantıda şunları söyledi:

"Her ilçede tüzel kişilikle anlaşıp garajları, güzergahları, hareket saatleri ve ücretlerini bizzat Büyükşehir Belediyesi’nin belirleyip yöneteceği, vatandaşların Belediye’nin koyduğu kurallar içinde daha güvenli ve daha konforlu yolculuk yapacağı, aracın yaşı ve niteliğinden şoförün kıyafeti ve eğitimine kadar pek çok şeyin yine Belediye tarafından denetleneceği bu sistem için yasal destek nihayet çıktı. Şimdi sıra uygulama esaslarına geldi. Planladıklarımızı sahaya başarılı bir şekilde yansıtab ilirsek, Türkiye için örnek bir modele daha imza atmış olacağız" dedi.

"Başkanlık görevim bittiğinde.."

CHP İzmir Milletvekili Atilla Sertel ve CHP Kemalpaşa İlçe Başkanı Mehmet Ayçil’in eşlik ettiği Başkan Kocaoğlu şöyle konuştu:

"Seferihisar’da bir pilot uygulamaya başladık. Seferihisar ile Üçkuyular arası 52 kilometre. Vatandaş Seferihisar’dan bindiğinde, minibüsün girişindeki validatör 5.5 lira kesecek. Eğer ineceği mesafe 15 kilometre ise inerken kapıdaki validatöre kartı tekrar okutacak ve 2,5 lirasını geri alacak. Ama 16 kilometre olursa 5,5 lirayı alacak. Şimdi bu modelle ilgili son çalışmaları yapıyoruz. Sisteme dahil ettiğimiz şoför esnafının çalıştığı hatlarda belediye otobüsleri olmayacak. Ben kimsenin ekmeğiyle oynamak için belediye başkanlığı yapmıyorum. Tam tersine, vatandaşlarımın ekmeğini büyütmek için bu işi yapıyorum. Benim belediye başkanlığımın bir haysiyeti var. Yarın öbür gün bu görevim bittiğinde beni gördüğünüz zaman ’selamünaleyküm’ deyip yanıma mı geleceksiniz, yoksa arkanızı dönüp gidecek misiniz? Önemli olan budur. Vatandaşımın beni görünce arkasını dönüp gitmeyeceği şekilde iş yapmaya çalışıyorum. Toplu taşım yapan arkadaşlarımın işlerinin devamı, şoför esnafının korunarak varlığının sürdürülmesi, benim için öncelikli bir konudur."