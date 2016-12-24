Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan İzmir-Manisa arasında inşaatı devam eden Sabuncubeli Tüneli’nde incelemelerde bulundu. Bakan Arslan, ’’İki il için de çok önemli olan Sabuncubeli Tüneli’nin ilerlemesini sıklıkla izliyoruz ve takip ediyoruz. Önümüzdeki yıl 8-9 Eylül’de, yani Manisa ve İzmir’in kurtuluş yıl dönemi ile anlamlandırarak, ışık gördü törenini yapacağız. Daha sonra aynı hızla devam ederek, projeyi bitireceğiz. Bölge insanının hizmetine sunacağız’’ dedi.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, bir dizi programı için geldiği Manisa’da ilk durağı, Sanbuncubeli Tüneli şantiyesi oldu. İnşaat alanında İzmir Valisi Erol Ayyıldız ve Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer ile inceleme yapan Bakan Arslan, burada çalışan işçilerle sohbet etti. Bakan Ahmet Arslan, tünele İzmir tarafından girip, toplamda 4 kilometrelik olacak tünelde 2 kilometre 200 metre kadar ilerlenen tünelde incelemelerde bulundu. Şantiye yetkilileri, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan’a bilgilendirmede bulundu. Bakan Arslan, incelemelerin ardından tünel ile ilgili son bilgileri basın mensupları ile paylaştı. İzmir ve Manisa için için de çok önemli olan Sabuncubeli Tüneli’nin ilerlemesini sıklıkla izlediğini ifade eden Bakan Ahmet Arslan; ’’Arkadaşlardan bilgi alıyoruz. İki ay önce de buraya gelmiştik. Memnuniyetle ifade etmek gerekir ki, iki tüp toplam 8 bin 200 metrelik tünelde, 6 bin 200 metreye gelmiş durumdayız. İki ay önce geldiğimizde 5 bin 500’lerdeydik. Ayda ortalama, çift tüpte 250 metre tünel açmış oluyoruz. Yaklaşık 8 ayda bu tünelleri bitireceğiz. 8-9 Eylül’de, yani Manisa ve İzmir’in kurtuluş yıl dönemi ile anlamlandırarak, ışık gördü törenini yapacağız. Daha sonra aynı hızla devam ederek, projeyi bitireceğiz. Bölge insanının hizmetine sunacağız’’ dedi.

Bölge insanın hayatı kolaylaşacak

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan sözlerine şöyle devam etti; ’’Mevcut güzergahı takip ettiğinizde 14 viraj var. Bu tünelle, 14 virajın tamamını kaldıracağız. Yolu da 17-18 dakikaya düşürmüş olacağız. Bölge insanının hayatı kolaylaşacak. Ege Bölgesi; ülkemiz, ekonomimiz ve ticaretimiz açısından çok önemli bir kavşak. Bölgenin ticaretini, ekonomisini, kalkınmasını kolaylaştırmış ve sağlamış olacağız. O nedenle projeyi çok önemsiyoruz. Geçmişten alışılagelmiş ’proje başlar ama yıllarca sürer’ alışkanlığını AK Parti hükümetleri olarak kırdık. Projeyi, öngördüğümüz sürede bitirerek, insanımızın hizmetine sunacağız. Buraya sıklıkla, arkadaşlarımızla birlikte geleceğiz. Milletvekilleri, il başkanlarımız ve mülki idare amirleriyle birlikte burayı sıklıkla inceleyeceğiz ve denetleyeceğiz. Hızlanması adına ne yapılması gerekiyorsa yapacağız. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Çalışma arkadaşlarımıza da teşekkür ediyorum’’ dedi.

Tünelde son durum

Bugün itibariyle, sağ tüpte İzmir tarafından 2 bin 206 metre, Manisa tarafından ise 964 metre delme gerçekleştirildiği, toplamda 3 bin 170 metrelik ilerleme sağlandığı bildirildi. Sol tüpte İzmir tarafından 2 bin 262 metre, Manisa tarafından ise 788 metre delme gerçekleştirildiği, toplamda 3 bin 49 metrelik ilerleme sağlandığı belirtildi. Toplamda 6 bin 219 metre kazı ve destekleme yapıldığı öğrenildi. Ayrıca sağ tüpte 592 metre, sol tüpte bin 296 metre olmak üzere toplam bin 888 metre kemer betonu döküldüğü bildirildi. Sabuncubeli Geçidi, Manisa’yı Spil Dağı ve Yamanlar Dağı arasından İzmir’e bağlayarak İzmir’in Bornova ilçesine ulaşan karayolunun da geçtiği, en yüksek noktası 685 metre rakımına varan bir geçit. Sabuncubeli Tüneli’nin girişleri, İzmir’e 9 kilometre 400 metre, Manisa’ya ise 12 kilometre mesafede. Tünel, 4 kilometre 70 metreli 2 şeritli çift tüp tünelden oluşuyor. Bağlantı yolları ile birlikte projenin toplam uzunluğu 6 kilometre 600 metre olduğu bildirildi.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan Manisa’daki programı için Manisa Valiliği’ne geçti.