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10 Ağustos 2018 13:12

Ülkemize sığınan minik Suriyelilere eğlenceli dil eğitimi

Bayraklı Belediyesi Kütüphane Müdürlüğü, ülkelerindeki iç savaştan kaçarak Türkiye’ye sığınan Suriyeli çocukların topluma entegre olabilmelerini kolaylaştırmak ve Türkçelerini geliştirmek amacıyla dil etkinliği düzenliyor.

Ülkemize sığınan minik Suriyelilere eğlenceli dil eğitimi

10 Ağustos 2018 13:12


Okulların kapanmasıyla birlikte yaz tatiline giren çocukları unutmayan Bayraklı Belediyesi, ilçenin farklı kütüphanelerinde Suriyeli çocuklara Türkçe dil etkinliği düzenleyerek, kütüphane görevlileri tarafından verilen desteklerle çocukların gelişimlerine katkı sağlıyor. Derslerin daha eğlenceli geçmesi için çeşitli öğretici kartları kullanılarak, çocukların oyun oynarken aynı zamanda Türkçe öğrenmeleri sağlanıyor. Suriyeli çocukların Türkçe öğrenmelerine destek olan kütüphane görevlileri resimli eğlenceli kartlarla çocuklara gün içinde çokça kullanılan deyim ve atasözlerini örneklerle anlatıyor. Türkçe dil etkinliklerine ülkelerinde çıkan iç savaş sonucu Türkiye’ye göç eden Suriyeli çocuklar da katılıyor. Rolyen ve Feride Muhammed kız kardeşler de bu öğrencilerden sadece ikisi. Cemil Atlas İlköğretim Okulu 3. sınıf öğrencisi Rolyen ile 5. sınıfta okuyan ablası Feride, Nafiz Gürman Kültür Merkezi’nde bulunan Rasime Şeyhoğlu Kütüphanesi’nde düzenlenen Türkçe dil etkinliklerine büyük ilgi gösteriyor. Muhammed kardeşler farklı bir dil öğrenmenin yanı sıra ülke kültürüne özgü atasözü ve deyimleri de örnek anlatımlarla anlamaya çalışıyor.


Etkinlikle ilgi bilgi veren Rasime Şeyhoğlu kütüphane görevlisi Özgür Han, “Bu bölgede yaşayan çocuklarımızın dil bilgisi konusunda eksiklerini gördüğümüz için bu eğitimi vermeye başladık. O yüzden bu eğitimin derslerinde de çok faydalı olacağını düşünüyoruz. Burada kendilerini mutlu ve güvende hissediyorlar. Verimli zaman geçiriyorlar. Terimleri yazdırıyoruz bu onların yazma ve okuma kabiliyetlerini geliştiriyor. Amacımız çocukların okuma ve yazma konusundaki eksiklerini gidermek” dedi.


16 mahallede bulunan Bayraklı Belediyesi kütüphanelerinin yaz aylarında da etkin şekilde çalıştıklarını ve öğrencilere destek olunduğunu belirten Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ, “Kütüphanelerimize 7’den 70’e herkesin ilgi göstermesi ve buralardan yararlanması bizi oldukça memnun ediyor. Herkes için kütüphane projesi kapsamında kütüphanelerimizin teknoloji alt yapıları da güçlendi. Ziyaretçi sayıları her geçen gün artıyor. Bayraklı Kütüphaneleri Türkiye’ye örnek oluyor” dedi.




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