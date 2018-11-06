Ülkü: "Enflasyonla mücadele sonuç verecektir"

Türkiye'nin yaşadığı kur saldırıları ve buna bağlı olarak yaşanan fiyat artışlarının ekonomiyi başlıca etkileyen etmenler olduğunu hatırlatan Ülkü, Enflasyonla Topyekûn Mücadele kampanyalarının sonuç vermesi için biraz daha zamana ihtiyaç olduğunu belirtti.

Enflasyonla Topyekûn Mücadele kampanyasına destek vererek indirim yapan üretici ve perakendecilerin, enflasyon rakamlarını düşük seviyeye çekmek için var güçleriyle çalıştıklarını dile getiren Ülkü, Ekonomi ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın hazırladığı mücadele paketinin olumlu karşılandığını ancak etkilerinin zamanla tabana yayılacağını dile getirdi.

"Fırsatçıları takip ediyoruz"

Ekim ayı için beklentilerinin çok yüksek olmadığını dile getiren Ülkü, mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini ifade ederek “Rakamların düşüşü için hepimize görev düşüyor. Bu ülkenin vatansever evlatları olarak üzerimize düşeni bir bir yerine getireceğiz. Enflasyon ve kur değerlerini fırsata çevirenler nedeniyle mücadelenin ilk ayında ortaya çıkan tabloyu bekliyorduk. Ancak olumlu yönde düşüşlerin olduğu kalemleri de gözden kaçırmamak gerekli. Fırsatçıların tespiti ve gerekli uygulamaların yerine getirilmesiyle bu rakamlar Allah'ın da izniyle düşecek ve bizler de vatandaşlarımızla birlikte refaha ereceğiz” dedi.