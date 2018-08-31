Ülkü Ocakları İzmir İl Başkanlığı yaz kampını tamamladı

çeşitli eğitim ve spor faaliyetleri gerçekleştiren Ülkü Ocakları İzmir İl Başkanlığı’nın düzenlediği ve 3 gün süren kampın ilk gününde Ülkü Ocakları Genel Merkezi tarafından gönderilen kitaplar katılımcılara dağıtılırken, kitap okuma etkinliği düzenlendi. Milliyetçi Hareket Partisi İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu da kampı ziyaret ederek fikir alış verişinde bulundu. Kampın ilk gününde bir konuşma yapan İl Başkanı Ömür Raşit Tayfur eğitimin önemine vurgu yaparak, “Türkiye’nin sağlıklı ve akılcılığa dayalı bir eğitimden geçen insanlara ihtiyacı var. Ülkemizin içine düştüğü her sıkıntılı durumda bunu fazlasıyla hissediyoruz" dedi.

“Ülkülerimizden ve ilkelerimizden asla ödün vermeyeceğiz”

Kampın ikinci günü ise Ülkü Ocakları Genel Başkanı Olcay Kılavuz’un başlatmış olduğu ‘Türk Gençliğini Spora Davet Ediyorum’ projesi kapsamında sabah sporu ile başladı. Yüzme, voleybol ve futbol etkinlikleri düzenlenirken, katılımcılar Ata Sporu olan okçuluk eğitimi ile kamp etkinliklerine devam etti. Milliyetçi Hareket Partisi İzmir İl Başkanı Necat Karataş da kampı ziyaret etti. Kampın kapanış konuşmasını yapan Ülkü Ocakları İzmir İl Başkanı Ömür Raşit Tayfur ise şunları söyledi:

‘Ülkü Ocakları İzmir İl Başkanlığı olarak Foça Acar Kamp alanında düzenlediğimiz Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın Yaz Eğitim Kampımızı başarı ile tamamlamanın gururunu yaşamaktayız. Türk gençliği olarak şehitlerimizin emaneti olan bu cennet vatanı korumak ve geleceğin Lider Ülke Türkiye’sini oluşturmak için sorumluluklarımızın farkındayız. İlimle ve irfanla donatılmış nesiller yetiştirmek için azimle çalışacağız. Ülkülerimizden ve ilkelerimizden asla ödün vermeyeceğiz. Bu vesile ile kampımızın düzenlenmesinde emeği geçen herkese, kampımız boyunca bizleri yalnız bırakmayan MHP MYK Üyesi İzmir Milletvekilimiz Sayın Tamer Osmanağaoğlu’na, MHP İzmir İl Başkanımız Sayın Necat Karataş’a, Aliağa Belediye Başkanımız Sayın Serkan Acar’a, MHP Foça İlçe Belediye Meclis Üyemiz Sayın Taner Acar’a şahsım ve teşkilatımız adına teşekkür ediyorum. Kampımıza ismini verdiğimiz Şehidimiz Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın’ı rahmet, minnet ve dualar ile yad ediyorum, ruhu şad mekanı cennet olsun.”