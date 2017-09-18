Ülkü Park’ta yarış heyecanı

Nefes kesen yarışlara İzmirliler büyük ilgi gösterdi.

Türkiye’nin dört bir yanından sporcunun katıldığı şampiyonada, Mehmet Sabri talihsiz bir kaza geçirdi. Pist düzlüğünde motosikletinin ön takımları kilitlenen yarışçı Mehmet Sabri’nin ilk müdahalesi, İzmir Ülkü Yarış Pisti’nde hazır bulunan ambulans görevlileri tarafından yapıldı. Sporcu, hemen Ege Üniversitesi Hastanesi’ne götürüldü ve tedavi altına alındı. Edinilen bilgiye göre Mehmet Sabri’nin köprücük kemiği kırıldı. 17 Eylül Pazar günü gerçekleşen ve motosikletseverlerin yoğun ilgi gösterdiği şampiyona, 14.40’ta başlayan Türkiye Motosiklet Federasyonu Grand Prix yarışının ardından sona erdi.

29 yarışçıya kupa verildi

Şampiyonada, 1000 B sınıfı kategorisinde üçüncü Avni Pala, ikinci Fatih Şahin, birinci ise Harun Akgün oldu. 600 B sınıfı kategorisinde üçüncü Adil İnanlı, ikinci Erhan Derman, birinci ise Ali Efe Yeğin oldu. 1000 C sınıfı kategorisinde üçüncü Sinan Denkçi, ikinci Okan Karanlık, birinci ise Kenan Sabun oldu. 600 C sınıfında üçüncü Mert Kaya, ikinci Mehmet Sabri Yılmaz, birinci ise Kerem Uçar oldu. 125 CC sınıfında üçüncü Yiğit Fazlı Erçelik, ikinci Kadir Erbay, birinci ise Bahattin Sofuoğlu oldu. Bayanlar kategorisinde Bener Gülşah Yeğin kupa aldı. 600 CC A sınıfı kategorisinde Muammer Nuri Karakaya üçüncü, İbrahim Yıldız ikinci, Furkan Eryılmaz ise birinci oldu. 1000 CC A sınıfı kategorisinde Fatih Ahi üçüncü, Murat Düvenci ikinci, Burak Albayrak ise birinciliği elde etti. Türkiye Motosiklet Federasyonu Grand Prix 600 CC kategorisinde Muammer Nuri Karakaya üçüncü, Ali Efe Yeğin ikinci, Furkan Eryılmaz ise birinci oldu. Türkiye Motosiklet Federasyonu Grand Prix 1000 CC katogerisinde Burak Albayrak üçüncü, Harun Akgün ikinci, Murat Düvenci ise birinci oldu.