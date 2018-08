Ülkü’den Zafer Bayramı mesajı

Son yıllarda bölgemizdeki gelişmeler maalesef bunu bir kez daha bize net olarak göstermiştir" dedi.

MÜSİAD İzmir Başkanı Ümit Ülkü, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayınladı. Türk milletinin kardeşlik ruhu ile 30 Ağustos Zaferini kazandığının altını çizen Ülkü, Türk milletinin birlik ruhu ve zor zamanlarda vatanı için her şeyi ile canla başla mücadele ettiğini ve bağımsızlığını kazandığını söyledi. Ülkü, "Ülkemiz, zafer ruhundan aldığı ilhamla güçlenerek, yeni hedeflere doğru yürürken, bir kez daha anlamaktayız ki, bağımsız bir ülkede yaşamanın değeri hiçbir şeyle ölçülemeyecek kadar büyüktür. Son yıllarda bölgemizdeki gelişmeler maalesef bunu bir kez daha bize net olarak göstermiştir" ifadelerini kullandı.

"Kardeşçe kutlamalıyız"

Ülkü sözlerini şöyle sürdürdü: “30 Ağustos Zafer Bayramı kapsamında kutladığımız bu anlamlı günle vatanı için canla başla mücadele eden ve o zamanlar kardeşlik ruhunu dünyaya gösteren büyük Türk milletinin mensupları her sene bu bayramı kardeşlik iklimi üzerinde birlik ve beraberlik ruhunda kutlamaktadır. Bu toprakların her bir köşesinde nice kahramanlık öyküleri yatmaktadır. Büyük emekler ile kazanılan bu toprakların kıymetini bilmek her vatandaşımızın boynunun borcudur. Bu duygular ile 30 Ağustos Zafer Bayramını kardeşçe kutlamalıyız. Milli Mücadelemiz, güzel bir tesadüf eseri ile Sultan Alparslan’ın Malazgirt Zaferi’yle aynı güne denk gelen 26 Ağustos 1922’de Afyon Kocatepe’de başlamış 30 Ağustos’ta son bulmuştur. Bu zafer ile tarih boyunca kimseye boyun eğmeyen her zaman tarih sahnesinde bağımsızlığı için mücadele veren ecdadımız canlarını vatan uğruna feda etmişler bu ülkeyi bize kardeşçe akıttıkları kanlar ile bırakmışlardır. Bu anlamlı gün vesilesiyle büyüyen ve zenginleşen ülkemizin tarih içindeki hak ettiği yeri bulması için değer üreten iş adamlarımız adına, milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramını kutluyor, bu zaferin mimarı olan şehitlerimizi ve kahramanlarımızı rahmetle anıyoruz."