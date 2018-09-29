Uluslararası Aliağa Arkeoloji Sempozyumu sona erdi

Aliağa Belediyesi'nin kültür çalışmaları kapsamında düzenlenen “Uluslararası Aliağa ve Çevresi-Aiolis Bölgesi-Arkeoloji ve Disiplinler Arası Araştırmalar Sempozyumu” ikinci gün oturumları ile son buldu. Uluslararası nitelikteki sempozyuma yurt içinden ve yurt dışından katılan 46 akademisyen bugüne kadar Aiolis bölgesinde gerçekleştirilen arkeolojik çalışmaları katılımcılara aktardı.

Adnan Menderes Üniversitesi'nin bilimsel desteği ile Hampton By Hilton Otelde iki gün süren sempozyumda yaklaşık 50 bildiri sunuldu. Sempozyuma onur konuğu olarak katılan Kyme Kazılarının Eski Başkanı Antonio La Marca ve İtalya ekibinden 12 akademisyen sundukları bildiriler ile Kyme Antik Kenti'ne ışık tuttu. Kyme'nin yanı sıra Aliağa ve çevresinde bulunan Tisna, Aigai, Larisa, Elaia, Myrina ve Gryneion antik kentlerinde yapılan arkeolojik çalışmalar da akademik platformda katılımcılar ile paylaşıldı. Sempozyuma katılan Aydınlı Heykeltıraş Mustafa Tuncay ise muhteşem Nike çalışması ile hayranlık uyandırdı.

İkinci gün bildirileri

Sempozyumun ikinci gün programı Deniz Doğanalp “Kyme Kazı Çalışmaları: Buluntular ve Sonuçları Üzerine Bir Değerlendirme” adlı sunumu ile başladı. İkinci gün programında; Sabri Arıcı “Hellenistik Dönem'de Phokaia”, Özden Ürkmez “Kyme Nekropolisleri Üzerine Genel Bir Değerlendirme”, Emre Erdan “2018 Yılı Tisna Antik Kenti ve Yakın Çevresi Arkeolojik Yüzey Araştırmaları”, Stéphane Verger - Rossella Pace “Aigai nekropolisi: Mezar Geleneği Üzerine Gözlemler”, Yusuf Sezgin - Esen Kaya “Aigai'daki Kültler Üzerine Güncel Değerlendirmeler”, Ayşe Çelebi “Aigai Bouleuterionu'nda Ele Geçen Heykeltıraşlık Eserleri”, Nezih Aytaçlar - Yusuf Sezgin “Aiolis Arkaik Seramiğinde Lydia Etkileri”, Michel E. Fuchs “Gryneion mozaikleri: Önceki ve Son Örnekler”, Suat Ateşlier “Aiolis Bölgesi'nde Arkaik Dönem Mimarisi”, Sedat Akkurnaz “Melanpagos Yerleşimi”, Serdar Vardar “Gryneion Çevresinde Paleocoğrafya Araştırmaları”, Fethi Ahmet Yüksel - Murat Çekilmez - Kerim Avcı “Myrina ve Gryneion Antik Kenti Sahasında Arkeojeofizik Araştırmalar”, Atilla Karataş “Myrina ve Gryneion Antik Kentlerinde Yerleşme Tarihine Yön Veren Doğal Faktörler”, Serdar Vardar “Güzelhisar Kıyı Ovasının Paleocoğrafyasında Myrina'nın Jeoarkeolojisi”, Ulrich Mania “Pergamon Mikro Ölçeğinde Elaia Kentinin Gelişimi”, Güler Ateş “Elaia Seramik Yüzey Araştırması: Kullanılan Yöntemler ve Sonuçları”, Hakan Göncü - Burak Yolaçan “Yeni Tespitler ve Gözlemlerle Leukai Yerleşimi”, Murat Hatipoğlu - Hakkı Babalık “Ege Bölgesi Antik Uygarlıklarında Yaygınca Kullanılmış Bandlı Yapılı Süstaşları'nın Arkeo-Gemolojiksel Önemi ve Anlamı” adlı sunumlarını yaptı.

Sunumların ardından kapanış konuşmalarına geçildi. İlk konuşmayı yapan Adnan Menderes Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Murat Çekilmez, sempozyuma ev sahipliği yapan Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar ile yurt içinden ve dışından sempozyuma katkı sağlayan tüm akademisyenlere teşekkür etti. Çekilmez ayrıca, Aliağa Belediyesi tarafından yapımı 110 dönümlük alan üzerinde devam eden “Yeni Mahalle Kent Parkı Aiolis Kent Belleği ve Anı Evi”nin de tanıtımını yaptı.

“Hep birlikte tarihe ve ülkemize sahip çıkacağız”

Arkeoloji dünyasının önde gelen akademisyenlerini Aliağa'da ağırlamaktan büyük onur duyduklarını ifade eden Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar ise şunları söyledi: “Bu dünya hepimizin olduğu gibi Aliağa'da hepimizin. Sizleri burada ağırlamaktan gerçekten büyük onur duyduk. İnşallah önümüzdeki yıllarda daha da büyüyerek hep birlikte tarihimize ve ülkemize sahip çıkacağız. Katılımlarınızdan ötürü hepinize çok teşekkür ediyorum”

Fuaye salonunda akademisyenler ile bol bol sohbet eden Başkan Serkan Acar, sempozyuma katkı sunan tüm akademisyenlere plaket ve katılım sertifikası takdim etti. Aydınlı Heykeltıraş Mustafa Tuncay iki günde tamamladığı Nike çalışmasını, emekli öğretmen Erkan Atalı ise su kabağından yapmış olduğu oyuncak teraziyi Başkan Serkan Acar'a hediye etti.

İki gün süresince bilgi şöleni havasında geçen sempozyum çekilen hatıra fotoğrafı ile son buldu.