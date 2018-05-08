Uluslararası Bergama Tiyatro Festivali başlıyor

Sanatseverleri 10-13 Mayıs tarihleri arasında binlerce yıllık bir kültüre sahip olan Bergama’ya toplayacak olan Uluslararası Bergama Tiyatro Festivali için Haluk Elbe Konferans Salonunda basın toplantısı yapıldı. Toplantıda basın mensuplarının sorularını cevaplayan Bergama Belediye Başkanı Mehmet Gönenç, Türkiye’de örneği olmayan bir deneyim alanı hazırladıklarını ifade etti.

Başkan Gönenç, “Bergama geçmiş öyküsünde çok önemli amfi tiyatroları bünyesinde barındıran kültür, sanat ve bilim kentidir. Bugün Anadolu’nun tiyatrolar konusunda en görkemli ve anıtsal yapılarına sahip eski kadim şehirlerinden birisi. Sadece Helenistik dönem ve sonrasında değil, Cumhuriyet döneminde de tiyatro Bergama’da çok önemli oldu. Özellikle 1937’de başlayan Uluslararası Bergama Kermesi nedeniyle 1940’lı yıllarda Asklepion önemli bir tiyatro sahnesine dönüştü. O dönemde Bergama’da ki insanlar Halkevleri çatısı altında çok önemli oyunlar oynadılar. Bu yüzden Bergama’nın tiyatro geçmişinde çok önemli bir maya var” dedi.

"Şehirde festival havası yaşanacak"

Uzun zamandır Uluslararası Bergama Kermesi dışında ses getirebilecek ciddi bir etkinlik planladıklarını ifade eden Başkan Gönenç, “6 yıl önce Antik Tiyatrolar Festivali yapma fikrimiz vardı, fakat somutlaştıramadık. Bir yıl önce Bergama-Berlin köprüsünün bu festival ile oluşturulabileceği yönünde bir öneri geldi. Zeus sunağı zaten aramızda bir bağ ve bu bağı güçlendirme adına bu organizasyonla vurgu yapabileceğimizi düşünüyorum. Bunun dışında Almanya, Türkler için çok önemli. Özellikle 1960’lardan itibaren orada yaşayan bir göçmen kültürü var. Bunların sadece orada ki çalışma yaşamları değil, ikinci, üçüncü kuşağın sanatla, tiyatroyla, yaşamın diğer alanlarıyla ilgili bir mücadelesi söz konusu. Bu tiyatro festivali ile belki bu bağa bir vurgu yapabilir diye düşünülebilir” dedi.

"Turizm açısından önemli bir organizasyon"

İlk yıl olmasına rağmen oldukça ses ettiren bir organizasyon olacağına vurgu yapan Başkan Gönenç, sözlerine şöyle devam etti:

“Ayrıca bu organizasyonda Bergama’da tiyatro yapan Bergama Belediyesi Şehir Tiyatrosu ve Berksav oyuncuları var. Sanat Yönetmenimiz Sinan Küçüköz yönetiminde ‘Zincire Vurulmuş Antigone’ ile perde açacağız. Yunanistan’dan çok önemli hatta dünyaca ünlü bir tiyatro burada oynayacak. İlk kez Türkiye’ye geliyorlar. Şehirde tam anlamıyla bir festival havası yaşanacak. Ahmet Ümit burada tiyatro severler ile buluşacak. Bildiğiniz üzere yeni çıkacak kitabını burada yazacak ve Zeus sunağının buradan gidiş öyküsünü anlatacak. Birde bu işin bir turizm ayağında var. Bergama’daki bütün butik oteller dört gün boyunca dolu. Değişen dünyada ve koşullarda tanıtımın önemini biliyoruz. Buradaki insanlar bu ekonomiden gelir elde ettiğinde bir güç oluşturacak. Bu yıl deneyimleyip belki önümüzdeki yıl daha da geliştireceğiz.”

"Potansiyeli yüksek şehir"

Festivalin organizasyon sorumlusu Eren Arıkan ise Bergama’nın her anlamda potansiyeli çok yüksek bir şehir olduğunu belirterek, "Özellikle sahip olduğu kültür mirası, turizm değeri, havası, suyu, lokasyonu, denize ve İstanbul’a yakınlığı göz önüne alındığında, kültür, sanat etkinlikleri için her koşulu sağlayan bir yer. Bergama’da bir tiyatro festivali fikrini doğuran ana sebep, Bergama - Berlin arasındaki tarihi ve kısmen sorunlu ilişki. Festivalin ilk senesinde Bergama ve Berlin arasındaki ilişkiyi ön plana çıkarırken, bu üretimler ve hikâyelerden belli başlı örnekleri seçmeye çalıştık. Bergama’nın binlerce yıllık mekânları ve kültürü ile beslenecek olan festival, yerel halk, seyirci ve sanatçı arasında gerçek anlamıyla karşılıklı bir ilişki kurmayı amaçlıyor. Etkinlikler tarihle iç içe büyüleyici antik tiyatro Asklepion, modern kültür merkezi BerKM, ünlü kilise Kızıl Avlu, muhteşem Akropolis, Bergama’nın meydanları, parkları ve dar taş sokaklarında gerçekleşecek” dedi.

“Berlin-Bergama”, “Asklepion”, “Müdahale” ve “Birlikte Yapalım” olmak üzere 4 bölümden oluşan festival 10 Mayıs Perşembe akşamı Cumhuriyet Meydanı’nda ki ‘Anadolu’nun Kayıp Şarkıları’ konseri ile başlayacak. Aynı akşam saat 20.30’da ise Bergama Şehir Tiyatrosu ‘Zincire Vurulmuş Antigone’ adlı oyunu Asklepion’un etkileyici atmosferinde sergileyecek. Festivale Türkiye, İran, Almanya, Rusya ve İsveç gibi ülkelerden sanatçı, aktivist ve akademisyenlerin bir araya gelerek oluşturduğu Berlin merkezli tiyatro kolektifi Gastkollektiv, yine yurtdışından katılacak bir başka grup Yunanistan’ın en köklü ve tanınmış tiyatro ekiplerinden Attis Theater da yer alacak. Tiyatro dünyasının en önemli isimlerinden Theodoros Terzopoulos’un sahneye koyduğu “Ajax, the Madness” adlı oyunu sergileyecek. Türkiye’den aralarında BGST, DasDas, Çıplak Ayaklar Kumpanyası gibi toplulukların da bulunduğu birçok grup festivalde izleyiciyle buluşacak.